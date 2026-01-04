Menor muere tras accidentarse en su motocicleta en San Pedro Sula, Cortés

Cortés, Honduras.- En horas de la noche del sábado -3 de enero- un fatal accidente en motocicleta cobró la vida de un menor de edad frente al Mall Altara, en el bulevar que conduce hacia Armenta, en San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue identificada por sus familiares como Josué Alonso Ramos Castro, un menor de tan solo 16 años de edad.
De acuerdo con informes preliminares, Castro se desplazaba en su motocicleta por el sector cuando un vehículo lo embistió, provocando que fuera desplazado varios metros hasta impactar contra un rótulo.
El cuerpo del menor quedó tendido en el suelo, donde el personal médico llegó a la escena cuando aún presentaba signos vitales, pero falleció cuando era trasladado al centro asistencial.
El informe indica que la víctima presentaba aparentemente una herida abierta en el cráneo, la cual habría sido determinante en su muerte.
Se informó que en el sector existe una cámara de seguridad perteneciente a un centro comercial cercano, cuya revisión podría esclarecer lo que provocó el fatal accidente.