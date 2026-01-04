  1. Inicio
  2. · Sucesos

Menor muere tras accidentarse en su motocicleta en San Pedro Sula, Cortés

Las autoridades indicaron que recopilarán videos del lugar donde ocurrió el accidente y testimonios que ayude a determinar las causas exactas del incidente

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 11:09
Menor muere tras accidentarse en su motocicleta en San Pedro Sula, Cortés

Josué Alonso Ramos Castro, menor de 16 años de edad.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- En horas de la noche del sábado -3 de enero- un fatal accidente en motocicleta cobró la vida de un menor de edad frente al Mall Altara, en el bulevar que conduce hacia Armenta, en San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada por sus familiares como Josué Alonso Ramos Castro, un menor de tan solo 16 años de edad.

De acuerdo con informes preliminares, Castro se desplazaba en su motocicleta por el sector cuando un vehículo lo embistió, provocando que fuera desplazado varios metros hasta impactar contra un rótulo.

Matan a dos hombres mientras se dirigían a trabajar en Danlí, El Paraíso

El cuerpo del menor quedó tendido en el suelo, donde el personal médico llegó a la escena cuando aún presentaba signos vitales, pero falleció cuando era trasladado al centro asistencial.

El informe indica que la víctima presentaba aparentemente una herida abierta en el cráneo, la cual habría sido determinante en su muerte.

Se informó que en el sector existe una cámara de seguridad perteneciente a un centro comercial cercano, cuya revisión podría esclarecer lo que provocó el fatal accidente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias