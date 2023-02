Familiares dan último adiós a Karla Xiomara Zelaya, hondureña asesinada por peruano

Desde aquel fatídico día su madre no supo nada más de su querida Karla y ante la falta de noticias sobre su paradero decidieron denunciar su desaparición. Finalmente, el 12 de octubre de 2022 la familia recibió la noticia que no querían escuchar, el cuerpo de Karla fue encontrado bajo tierra en la casa de la abuela de su pareja.

“La he pasado muy mal, como cualquier madre que le pase esto, no se lo deseo a nadie. Yo ya no tengo fuerzas para llorar, estoy muy débil, tengo muchos días que la he estado pasando muy mal, ella ha dejado una niña y para mí es duro, no es fácil, yo espero que se haga justicia y que Dios se encargue todo”, comenzó diciendo la acongojada madre.