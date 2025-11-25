¿Quién era la mujer estrangulada en un hotel de Siguatepeque y cuál es la hipótesis del crimen?

Tegucigalpa, Honduras.- Los familiares reclamaron la mañana de ayer el cuerpo de Elsy Xiomara Sosa Pineda, de 38 años de edad, quien fue encontrada sin vida por estrangulamiento en una habitación de un hotel en Siguatepeque.
El hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer se registró el domingo 23 de noviembre y fue trasladado por personal del Ministerio Público a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para practicarle la autopsia correspondiente.
Las autoridades levantaron el cuerpo en calidad de desconocido debido a que no le encontraron documentos personales.
Solo le encontraron un reloj y una cadena, evidencias que también fueron entregadas a los parientes que reclamaron el cadáver para luego trasladarlo hasta Siguatepeque para ser velado y sepultado.
José Climaco Sosa, padre de la víctima, dijo a EL HERALDO que Elsy Xiomara Sosa Pineda “hace dos meses había regresado de México, lugar donde había estado viviendo por un periodo de nueve años”.
“A nosotros nos informaron que la habían encontrado muerta dentro de un hotel y que la habían estrangulado”, dijo muy consternado José Climaco Sosa.
“Hay sospechas de que el responsable puede ser un pretendiente, pero serán las autoridades las que van a determinar quién le quitó la vida”, manifestó.
La fémina era originaria del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, pero hacer alrededor de 30 años se habían trasladado a vivir con sus padres y hermanos a Siguatepeque, Comayagua.
Además, se dio a conocer que Elsy Xiomara Sosa Pineda era madre de dos hijos, ambos mayores de edad.
Las autoridades policiales realizan las investigaciones para identificar al responsable de haberle quitado la vida a la mujer que falleció a causa de asfixia por estrangulación.