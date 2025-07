“No sabíamos que tenía enemigos”: familiares de alcalde de San Isidro asesinado en Siguatepeque​​​​​​

Su cadáver fue trasladado esa misma noche al Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para realizarle la autopsia. El cuerpo fue entregado el jueves a sus familiares, quienes claman por justicia y piden que el asesinato no quede en la impunidad.

“No sabíamos que tenía enemigos. No entendemos qué fue lo que pasó, ni por qué lo mataron”, expresó a la prensa una prima del alcalde, quien solicitó mantenerse en el anonimato.

Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen. No obstante, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, declaró a medios locales que no se descarta que el asesinato esté vinculado a "una venganza o a un motivo personal".