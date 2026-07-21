Escucharon al menos 15 detonaciones: doble homicidio sacude La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Una noche violenta se registra en la ciudad de La Ceiba, Atlántida tras reportarse el fallecimiento de dos hombres en hechos casi simultáneos en distintos puntos del municipio.
En la colonia Villa Neen se reportó la muerte de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida.
Las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.
Mientras que en la comunidad garífuna de Sambo Creek casi al mismo tiempo, un segundo hecho mortal cobró la vida de un ciudadano identificado preliminarmente como Edy Chirinos, de aproximadamente 45 años de edad.
Los habitantes del sector escucharon al menos unas quince detonaciones de arma de fuego. El crimen ocurrió en el barrio El Centro frente a una discoteca.
Hasta el momento se desconocen los móviles de ambos sucesos, así como el paradero de los responsables.
Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos.