Escucharon al menos 15 detonaciones: doble homicidio sacude La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Una noche violenta se registra en la ciudad de La Ceiba, Atlántida tras reportarse el fallecimiento de dos hombres en hechos casi simultáneos en distintos puntos del municipio.

En la colonia Villa Neen se reportó la muerte de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida.

Las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.