Envían a prisión a dos presuntos sicarios acusados de crímenes en el norte del país

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez de San Pedro Sula dictó detención judicial contra dos hombres señalados como presuntos sicarios, acusados de participar en crímenes violentos en la zona norte del país.

El primero de los imputados es Grevin Nahín Núñez Valle, quien enfrenta cargos por el asesinato de dos mujeres identificadas como Joselyn Sarmiento Canales y Nancy Yadira García Carranza, además del delito de asociación para delinquir.

En un segundo proceso judicial, el juez también ordenó la misma medida contra Marcos Ariel Landa Cruz, señalado como el quinto implicado en la muerte violenta del ciudadano extranjero Jhon Jairo Mosquera Cossio.