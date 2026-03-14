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Envían a prisión a dos presuntos sicarios acusados de crímenes en el norte del país

Un juez ordenó detención judicial contra dos hombres acusados de asesinatos y otros delitos; ambos permanecerán recluidos en el penal de El Progreso

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 08:36
Envían a prisión a dos presuntos sicarios acusados de crímenes en el norte del país

Ambos acusados permanecerán recluidos en el centro penal de El Progreso mientras continúan las diligencias del caso.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez de San Pedro Sula dictó detención judicial contra dos hombres señalados como presuntos sicarios, acusados de participar en crímenes violentos en la zona norte del país.

El primero de los imputados es Grevin Nahín Núñez Valle, quien enfrenta cargos por el asesinato de dos mujeres identificadas como Joselyn Sarmiento Canales y Nancy Yadira García Carranza, además del delito de asociación para delinquir.

En un segundo proceso judicial, el juez también ordenó la misma medida contra Marcos Ariel Landa Cruz, señalado como el quinto implicado en la muerte violenta del ciudadano extranjero Jhon Jairo Mosquera Cossio.

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De acuerdo con las investigaciones, el extranjero habría sido asesinado presuntamente con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Ambos acusados permanecerán recluidos en el centro penal de El Progreso mientras continúan las diligencias del caso.

Las autoridades judiciales informaron que la audiencia inicial en ambos procesos quedó programada para el próximo miércoles 18 de marzo.

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Durante esa etapa se determinará si existen suficientes elementos para que los imputados enfrenten un proceso formal por los delitos que se les atribuyen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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