Acusan de homicidio a exreina de belleza por la muerte de su bebé en Kentucky

Cuando los agentes llegaron al lugar, la joven no se encontraba en la casa. Las autoridades indicaron que, pese a haber dado a luz horas antes, Snelling había salido a clases. Posteriormente fue localizada primero en el estacionamiento de un local de comida rápida y luego en una clínica estudiantil. Tras regresar a la vivienda, fue detenida por la policía y trasladada a un hospital para recibir atención médica.