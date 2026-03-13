Acusan de homicidio a exreina de belleza por la muerte de su bebé en Kentucky

Un gran jurado del Condado de Fayette, en Kentucky, decidió imputar a Laken Snelling, exreina de belleza y exintegrante del equipo de animadoras de la Universidad de Kentucky, por el delito de homicidio en primer grado tras la muerte de su hijo recién nacido.
Además del cargo principal, el jurado ratificó otras acusaciones contra la joven, entre ellas abuso de un cadáver, manipulación de pruebas materiales y ocultamiento del nacimiento de un infante. Según la legislación estatal, el homicidio en primer grado puede implicar penas de entre 10 y 20 años de prisión.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Lexington, la imputación se formalizó luego de que se confirmara que el bebé estaba con vida al momento del parto.
Las investigaciones comenzaron el 27 de agosto de 2025, cuando agentes policiales acudieron a una vivienda ubicada fuera del campus universitario tras recibir el reporte de un posible fallecimiento de un recién nacido.
Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, compañeras de vivienda de Snelling alertaron a las autoridades tras encontrar sangre en el dormitorio y escuchar ruidos extraños durante la madrugada.
Cuando los agentes llegaron al lugar, la joven no se encontraba en la casa. Las autoridades indicaron que, pese a haber dado a luz horas antes, Snelling había salido a clases. Posteriormente fue localizada primero en el estacionamiento de un local de comida rápida y luego en una clínica estudiantil. Tras regresar a la vivienda, fue detenida por la policía y trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Durante el interrogatorio, Snelling decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y ofreció su versión de los hechos. Según documentos judiciales obtenidos por medios como People, la joven relató que el parto ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada.
En su declaración indicó que permaneció con el bebé durante unos 30 minutos antes de quedarse dormida sobre el recién nacido. Al despertar, observó que el menor presentaba cambios de coloración en la piel. Posteriormente, según su relato, envolvió al bebé en una toalla, limpió la sangre y los restos del parto, colocó al recién nacido y la placenta en bolsas y los guardó en el armario.
La autopsia inicial no logró determinar con precisión la causa de muerte, por lo que se solicitaron exámenes forenses adicionales. El informe final del forense concluyó que el fallecimiento se produjo por “asfixia por medios indeterminados”.
Tras su arresto, la joven fue trasladada al Centro de Detención del Condado de Fayette. Posteriormente, una jueza autorizó su traslado a Tennessee, donde permanece bajo arresto domiciliario luego de que su familia pagara una fianza de 100,000 dólares. Actualmente reside en la vivienda de su padre y utiliza un dispositivo de monitoreo GPS.