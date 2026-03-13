Cuadro a cuadro: así fue asesinado un estudiante por presunto "amigo" en Costa Rica

De acuerdo con el relato de la madre de Liann, él cambió de su horario matutino al vespertino con la finalidad de acompañar a Denzell Rodríguez Díaz -el que lo mató- "para que no caminara solo", ya que eran vecinos y alumnos del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC). La tragedia se registró luego de que la víctima que la víctima salió en su bicicleta hacia la casa de su presunto amigo. Ambos se iban caminando hacia la estación de buses.