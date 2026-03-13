Cuadro a cuadro: así fue asesinado un estudiante por presunto "amigo" en Costa Rica

El pasado 11 de marzo, Liann Alejandro Rivas Quesada, un estudiante de 18 años de edad, murió asesinado a manos de otro colegial que presuntamente se había convertido en su amigo, causando indignación y consternación en la localidad de Colorado, en Costa Rica. ¿Por qué lo mató su presunto amigo? A continuación las imágenes y lo que se sabe del caso.
De acuerdo con el relato de la madre de Liann, él cambió de su horario matutino al vespertino con la finalidad de acompañar a Denzell Rodríguez Díaz -el que lo mató- "para que no caminara solo", ya que eran vecinos y alumnos del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC). La tragedia se registró luego de que la víctima que la víctima salió en su bicicleta hacia la casa de su presunto amigo. Ambos se iban caminando hacia la estación de buses.
Sin embargo, detrás de esa caminata cotidiana se escondía una amenaza latente que el sistema educativo no logró frenar. Denzell, hoy detenido, no era oriundo de la comunidad y arrastraba un historial de conflictos que incluía robos y, lo más alarmante, la portación de armas blancas dentro del mismo colegio donde ambos cursaban estudios.
El ataque ocurrió de forma súbita fue captado en cámara. Las imágenes muestran como los estudiantes tenían una discusión en la parada de autobús.
Consecuentemente, se ve que Liann comienza a correr al ver que su compañero y reciente "amigo" lo comienza a perseguir con un puñal en la mano.
El agresor logró derribarlo, pero no solo eso, sino que en segundos le propinó varias puñaladas al "futuro ingeniero", cuyo cuerpo quedó tendido a la orilla de la calle.
El homicida aún con el arma empuñada en la mano derecha se volteó para ver hacia atrás donde quedó su víctima.
luego caminó hacia la estación de bus para luego guardarse el puñal en la pretina del pantalón.
Según el reporte de las autoridades, Rivas Quesada fue trasladado hacia el Hospital Enrique Baltodano en un vehículo particular, centro asistencial donde murió debido a la gravedad de las heridas.
Mientras el luto envuelve a Colorado, las especulaciones sobre el móvil han inundado las redes sociales. Se habló de una supuesta disputa por una novia e incluso de un conflicto por una bicicleta. No obstante, Mery Ann Quesada Miranda, madre de la víctima, ha sido tajante en desmentir estos rumores: para ella, no hubo provocación que justifique el crimen contra su hijo.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el joven fue localizado por agentes. Antes de ser esposado, Denzell pidió un último deseo: despedirse de su progenitora, un gesto que los oficiales permitieron antes de trasladarlo a las celdas.
La indignación social no se ha hecho esperar. En las plataformas digitales, el cuestionamiento es unísono: "¿Cómo es posible que un adulto de 19 años con antecedentes penales y reportes de violencia interna siguiera compartiendo aulas con jóvenes en formación?". "Justicia "asquerosa" y "típica", son algunos de los calificativos que los ciudadanos lanzan contra los tribunales, criticando que delincuentes juveniles sean liberados repetidamente hasta que ocurre una tragedia irreparable", se lee en redes sociales.