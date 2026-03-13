Muerto: así quedó adolescente señalado como autor del asesinato de dos hermanas

Aldelso Fabián Nava Díaz, alias "El Fabián", de 17 años, señalado como autor intelectual de la muerte de dos hermanas en Colombia, perdió la vida durante un operativo policial registrado en las últimas horas en Maracaibo, Venezuela, tras un enfrentamiento con las autoridades. ¿Cómo quedó y qué hacía en Venezuela? A continuación las imágenes y los detalles.
La acción ocurrió en el sector El Despertar, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde la comunidad alertó a la policía sobre su presencia. El joven fue alcanzado por las balas quedando muerto en el lugar tras la persecución policial, según confirmaron medios locales.
El adolescente había sido señalado como uno de los principales implicados en el crimen de las hermanas Hernández Noriega, ocurrido en Malambo, cerca de Barranquilla.
Las víctimas, Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández, fueron encontradas enterradas en un lote del barrio Maranatha, con signos de violencia, once días después de su desaparición. La familia de las víctimas denunció extorsiones durante la desaparición, con mensajes que superaron los 50 millones de pesos. Las investigaciones apuntan que entre los implicados en el crimen hay varios jóvenes y un adulto.
El adulto detenido, alias "Tata", Juan David Taboada Olivera, de 19 años, fue capturado en Barranquilla tras un accidente de tránsito. Los investigadores lo señalan como uno de los coautores del crimen, ligado a extorsiones y homicidio agravado. En audiencia, la Fiscalía solicitó su internamiento preventivo en un centro de seguridad, en medio de la investigación.
Según las pruebas, Fabián disparó contra Sheridan Sofía, de 14, y posteriormente, Taboada sometido a Keyla Nicolle para que fuera degollada. Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la vivienda donde ocurrieron los hechos, en una escena que evidencia la brutalidad del crimen.
La evidencia técnica, incluyendo llamadas, geolocalización y videos, respalda la hipótesis de una coautoría en el doble homicidio.
Un teléfono incautado en Maracaibo podría aportar información crucial sobre los vínculos y movimientos de los implicados, si se logra la cooperación binacional.
El caso también envuelve a "El Mono", otro menor de 17 años, quien fue imputado por homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte de armas. Actualmente, permanece en el Centro de Reeducación El Oasis en Colombia, un centro cuestionado por su seguridad y antecedentes de fugas masivas.
El 26 de febrero, "El Mono" y "Tata" habrían tenido un accidente de tránsito en un pique de motos, lo que facilitó su rastreo y posterior captura. Ambos ingresaron a una clínica en Barranquilla, donde la policía logró interceptarlos gracias a la geolocalización de sus teléfonos, vinculándolos con los crímenes.
Durante las investigaciones, se ha mencionado la presencia de otros posibles implicados, entre ellos un tal "Erick", cuya participación aún no ha sido esclarecida.
Según los reportes, la muerte de "Fabián" en Maracaibo dificulta el aporte de su versión, dejando en manos de la Fiscalía las pruebas técnicas y testimoniales para avanzar en la investigación.
No obstante, la Fiscalía sostiene que la participación de Fabián en el crimen fue clave, y que su muerte no detiene las investigaciones, sino que obliga a reconstruir los hechos solo con las pruebas existentes y testimonios de otros implicados.
El próximo 17 de marzo, se espera la audiencia de medida de aseguramiento contra "Tata", en la que la Fiscalía buscará mantenerlo bajo custodia en un centro penitenciario, en medio de un proceso que aún tiene muchas aristas por resolver. Mientras tanto, la familia de las dos hermanas asesinadas clama por justicia en este caso que ha conmocionado a Colombia y otros países del mundo.