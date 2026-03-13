Muerto: así quedó adolescente señalado como autor del asesinato de dos hermanas

Las víctimas, Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández, fueron encontradas enterradas en un lote del barrio Maranatha, con signos de violencia, once días después de su desaparición. La familia de las víctimas denunció extorsiones durante la desaparición, con mensajes que superaron los 50 millones de pesos. Las investigaciones apuntan que entre los implicados en el crimen hay varios jóvenes y un adulto.