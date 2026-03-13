  1. Inicio
  2. · Mundo

Olor químico obliga a suspender vuelos en aeropuertos de Washington D. C.

Un fuerte olor a productos químicos dentro del centro de control Potomac TRACON, en Virginia, obligó a suspender temporalmente el tráfico aéreo en varios aeropuertos que sirven a Washington D. C.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 20:36
Olor químico obliga a suspender vuelos en aeropuertos de Washington D. C.

Autoridades indicaron que el olor fue causado por una placa de circuito sobrecalentada que ya fue reemplazada y confirmaron que no existe riesgo para el personal.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- Un fuerte olor a productos químicos en el centro de control obligó este viernes a detener por unas horas el tráfico aéreo en los tres aeropuertos que dan cobertura a la ciudad de Washington provocando numerosos retrasos.

Sobre las 17:00 hora local se frenó el tráfico aéreo en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, en el aeropuerto internacional Dulles y en el aeropuerto internacional de Baltimore, que dan cobertura a la capital estadounidense. También se vio afectado el aeropuerto internacional de Richmond, en el estado de Virginia.

Cuatro horas después, la Administración Federal de Aviación (FAA), levantó las restricciones lo que permitió retomar lentamente el tráfico aéreo aunque con muchos retrasos.

Esta interrupción fue provocada por un fuerte olor químico dentro del centro de control Potomac, en Virginia, que centraliza a varios controladores aéreos de la zona.

Las autoridades atribuyeron el mal olor a una placa de circuito que se sobrecalentó y fue reemplazada.

"La suspensión de operaciones en tierra ha finalizado y se han reanudado", indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy en sus redes sociales.

Los bomberos confirmaron que no hay peligro para los controladores de tráfico aéreo, quienes pudieron regresar a sus puestos de trabajo, agregó Duffy.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias