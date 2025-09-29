  1. Inicio
Encuentran sin vida a un ciudadano checo en la colonia Alameda de la capital

Las autoridades dieron a conocer que el cuerpo de Jan Konigsmark fue encontrado en estado de descomposición y se cree que llevaba al menos tres días en su casa

  • 29 de septiembre de 2025 a las 20:22
El cadáver permanece en Medicina Forense a la espera de que lleguen para ser reclamado

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano originario de la República Checa fue encontrado sin vida y en estado de descomposición este lunes -28 de septiembre- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Alameda de la capital.

El hombre fue identificado como Jan Konigsmark, de 76 años de edad.

Informes preliminares establecen que Jan vivía solo, por lo que desconocen las causas de su fallecimiento El cadáver fue ingresado a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia.

Será a través de los análisis de laboratorio que se determinarán las causas por las que el ciudadano extranjero falleció, según informaron las autoridades.

De forma preliminar se dio a conocer que el ciudadano de República Checa tenía alrededor de tres días de haber fallecido.

Las autoridades realizan las investigaciones para determinar si se trata de un crimen sangriento o de una muerte natural.

