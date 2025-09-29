Encuentran sin vida a un ciudadano checo en la colonia Alameda de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano originario de la República Checa fue encontrado sin vida y en estado de descomposición este lunes -28 de septiembre- en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Alameda de la capital.

El hombre fue identificado como Jan Konigsmark, de 76 años de edad.

Informes preliminares establecen que Jan vivía solo, por lo que desconocen las causas de su fallecimiento El cadáver fue ingresado a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia.