Zhaday Palacios, el joven hallado muerto y con las manos atadas bajo un puente a desnivel en SPS

El cuerpo sin vida, encontrado con las manos atadas en el puente a desnivel de la avenida Nueva Orleans en San Pedro Sula, corresponde a Zhaday Palacios.
De tan solo 21 años de edad, el joven fue hallado muerto la mañana del pasado domingo en San Pedro Sula. Esto es lo que se sabe del caso.
El cuerpo de Zhaday Palacios, de 21 años, estaba en la parte baja de ese puente, justamente en el cruce que conecta con el bulevar del Norte.
Según datos recabados en el lugar, el crimen de Brachedez Zhaday ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada. El joven tenía sus manos atadas hacia atrás con un lazo.
Zhaday y otra persona fueron llevados al lugar por unos individuos a bordo de una camioneta negra, y que la segunda víctima logró escapar.
La Policía informó que en la escena quedó un lazo con el que llevaban amarrado a otro hombre que supuestamente logró escapar de los homicidas.
Informes preliminares de la Policía indican que el joven fue bajado del vehículo y posteriormente le dispararon. Su cuerpo fue hallado boca abajo, en la parte baja del puente.
Según se conoció, la persona que sobrevivió corrió hasta una gasolinera, donde una ambulancia llegó para brindarle atención médica.
¿Qué pudo haber sucedido? El jefe de la Policía en la zona, comisario Cristian Nolasco, dijo que manejan como posible móvil del crimen el robo.
Nolasco agregó que están investigando a una banda que opera en el sector y que “posiblemente fueron sorprendidos”, en referencia a la víctima mortal y al sobreviviente.