Encuentran sano y salvo al camarógrafo Erlin Castillo, reportado como desaparecido en Colón

Colón, Honduras.- El camarógrafo Erlin Castillo, quien labora para Canal 50 de Tocoa, Colón, apareció sano y salvo, según informaron familiares y compañeros de trabajo.
La noticia puso fin a la preocupación que mantenían sus seres queridos luego de que perdieran comunicación con él desde las 7:00 de la noche del martes 11 de agosto.
Familiares habían informado que Castillo no respondía las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono celular, por lo que solicitaron el apoyo de la población para compartir su información y contribuir a localizarlo.
Tras varias horas de incertidumbre, se confirmó que el camarógrafo ya fue localizado y se encuentra junto a su familia.
La confirmación fue compartida por colaboradores de Canal 50 de Tocoa, quienes informaron que Castillo se encuentra bien.
La desaparición había generado preocupación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, que permanecieron atentos a cualquier información sobre su paradero.
Familiares agradecieron a todas las personas que compartieron la información y estuvieron pendientes. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo ocurrió el hallazgo.
En caso de tener un familiar desaparecido, las autoridades recomiendan reportar el caso de inmediato ante la Policía Nacional o o llamar al 911 para brindar información sobre la persona desaparecida.