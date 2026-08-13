  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encuentran sano y salvo al camarógrafo Erlin Castillo, reportado como desaparecido en Colón

Familiares y compañeros de trabajo confirmaron que el comunicador ya está junto a sus seres queridos, tras ser reportado como desaparecido

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 08:21
Encuentran sano y salvo al camarógrafo Erlin Castillo, reportado como desaparecido en Colón

Erlin Castillo ya se encuentra sano y salvo junto a su familia.

 Foto: Redes sociales

Colón, Honduras.- El camarógrafo Erlin Castillo, quien labora para Canal 50 de Tocoa, Colón, apareció sano y salvo, según informaron familiares y compañeros de trabajo.

La noticia puso fin a la preocupación que mantenían sus seres queridos luego de que perdieran comunicación con él desde las 7:00 de la noche del martes 11 de agosto.

Familiares habían informado que Castillo no respondía las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono celular, por lo que solicitaron el apoyo de la población para compartir su información y contribuir a localizarlo.

Localizan sana y salva a menor de 11 años reportada como desaparecida en San Pedro Sula

Tras varias horas de incertidumbre, se confirmó que el camarógrafo ya fue localizado y se encuentra junto a su familia.

La confirmación fue compartida por colaboradores de Canal 50 de Tocoa, quienes informaron que Castillo se encuentra bien.

La desaparición había generado preocupación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, que permanecieron atentos a cualquier información sobre su paradero.

Un joven y un menor de edad mueren ahogados tras sumergirse en río de Siguatepeque

Familiares agradecieron a todas las personas que compartieron la información y estuvieron pendientes. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo ocurrió el hallazgo.

En caso de tener un familiar desaparecido, las autoridades recomiendan reportar el caso de inmediato ante la Policía Nacional o o llamar al 911 para brindar información sobre la persona desaparecida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias