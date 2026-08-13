Encuentran sano y salvo al camarógrafo Erlin Castillo, reportado como desaparecido en Colón

Colón, Honduras.- El camarógrafo Erlin Castillo, quien labora para Canal 50 de Tocoa, Colón, apareció sano y salvo, según informaron familiares y compañeros de trabajo.

La noticia puso fin a la preocupación que mantenían sus seres queridos luego de que perdieran comunicación con él desde las 7:00 de la noche del martes 11 de agosto.

Familiares habían informado que Castillo no respondía las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono celular, por lo que solicitaron el apoyo de la población para compartir su información y contribuir a localizarlo.