Encuentran cuerpo sin vida de un hombre en los bajos de un puente en Cofradía

Cofradía, Honduras.- El cuerpo sin vida de una persona fue hallado en el sector de La Plancha, en Cofradía, departamento de Cortés. La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López. Su cuerpo fue encontrado tendido sobre el suelo; vestía una camiseta negra y un short del mismo color.

La víctima fue localizada el viernes en los bajos del puente de Rancho Manacal, conocido como La Plancha, en el sector de Cofradía. En redes sociales circulan fotografías de la víctima con indumentaria militar. Según afirmaron vecinos, el hombre habría sido miembro de la Policía Militar.

Junto al cuerpo de la víctima se encontraron una bicicleta y un arma de fabricación casera, conocida popularmente como "chimba". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse