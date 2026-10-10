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Encuentran cuerpo sin vida de un hombre en los bajos de un puente en Cofradía

Jorge de Jesús Fuentes López fue encontrado sin vida en los bajos del puente de Rancho Manacal, en el sector de La Plancha

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 16:52
Encuentran cuerpo sin vida de un hombre en los bajos de un puente en Cofradía

El cuerpo sin vida de Jorge de Jesús Fuentes López fue encontrado en los bajos del puente de Rancho Manacal, conocido como La Plancha, en Cofradía, Cortés.

 Foto: Cortesía

Cofradía, Honduras.- El cuerpo sin vida de una persona fue hallado en el sector de La Plancha, en Cofradía, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López. Su cuerpo fue encontrado tendido sobre el suelo; vestía una camiseta negra y un short del mismo color.

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Según vecinos, habría sido miembro de la Policía Militar.

Según vecinos, habría sido miembro de la Policía Militar.

 (Foto: Cortesía )

La víctima fue localizada el viernes en los bajos del puente de Rancho Manacal, conocido como La Plancha, en el sector de Cofradía.

En redes sociales circulan fotografías de la víctima con indumentaria militar. Según afirmaron vecinos, el hombre habría sido miembro de la Policía Militar.

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Junto al cuerpo de la víctima se encontraron una bicicleta y un arma de fabricación casera, conocida popularmente como "chimba".

Junto a la víctima se hallaron una bicicleta y una Chimba.

Junto a la víctima se hallaron una bicicleta y una "Chimba".

 (Daniela Zepeda)

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para acordonar el área y recopilar información que contribuya a esclarecer lo sucedido.

Autoridades de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico. Hasta el momento, no se han informado las causas de la muerte de la víctima.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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