Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en un cerro en Danlí, El Paraíso

Danlí, El Paraíso.- Este jueves -18 de septiembre- se reportó el hallazgo del cadáver de una persona en un cerro en la ciudad de Danlí del departamento de El Paraíso.
La osamenta de la persona, aparentemente de un hombre, fueron encontrados en el sector de Altos de Bella Vista.
El cuerpo tenía un estado avanzado de putrefacción, pues la piel ya estaba de color negro. Además, mostraba signos de que las aves de rapiña se habrían alimentado de este cadáver.
Una vecina de la comunidad relató a HCH que ayer, 17 de septiembre, la primer persona en enterarse del hallazgo fue un niño quien subió hasta el cerro conocido como La Campana para buscar nances.
Ante ello, el niño notificó a la ciudadana sobre el macabro hallazgo. Por un momento, la señora se mostró escéptica sobre lo relatado por el menor de edad. Fue hasta en esta mañana que la hondureña subió al cerro La Campana para constatar que una persona yacía muerta.
Se logró identificar que vestía una camiseta negra, zapatos negros y un pantalón. No obstante, aún está pendiente la información sobre la identidad de la víctima.
La señora comentó que desconoce de quién se podría tratar. Seguidamente, aclaró que no se han reportado personas desaparecidas en la comunidad.
Al confirmarse la muerte de esta persona, llamaron a las autoridades policiales para resguardar el perímetro, a la espera de que elmentos de Medicina Forense realicen el levantamiento cadáverico.
Además, se está a la espera de los análisis forenses que informen acerca de la identidad del fallecido y su causa de muerte.