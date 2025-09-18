  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en un cerro en Danlí, El Paraíso

En un cerro del sector Altos de Bella Vista de la ciudad de Danlí un niño encontró el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición

  • 18 de septiembre de 2025 a las 14:35
Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en un cerro en Danlí, El Paraíso

La persona hallada en Altos de Bella Vista vestía zapatos negros, camisa negra y un pantalón, y se presume que se trata de un hombre.

 Foto: redes sociales

Danlí, El Paraíso.- Este jueves -18 de septiembre- se reportó el hallazgo del cadáver de una persona en un cerro en la ciudad de Danlí del departamento de El Paraíso.

La osamenta de la persona, aparentemente de un hombre, fueron encontrados en el sector de Altos de Bella Vista.

Emboscada en El Paraíso deja un muerto y un herido

El cuerpo tenía un estado avanzado de putrefacción, pues la piel ya estaba de color negro. Además, mostraba signos de que las aves de rapiña se habrían alimentado de este cadáver.

Una vecina de la comunidad relató a HCH que ayer, 17 de septiembre, la primer persona en enterarse del hallazgo fue un niño quien subió hasta el cerro conocido como La Campana para buscar nances.

Ante ello, el niño notificó a la ciudadana sobre el macabro hallazgo. Por un momento, la señora se mostró escéptica sobre lo relatado por el menor de edad. Fue hasta en esta mañana que la hondureña subió al cerro La Campana para constatar que una persona yacía muerta.

De varios impactos de bala matan a joven de 19 años en Olanchito

Se logró identificar que vestía una camiseta negra, zapatos negros y un pantalón. No obstante, aún está pendiente la información sobre la identidad de la víctima.

La señora comentó que desconoce de quién se podría tratar. Seguidamente, aclaró que no se han reportado personas desaparecidas en la comunidad.

Al confirmarse la muerte de esta persona, llamaron a las autoridades policiales para resguardar el perímetro, a la espera de que elmentos de Medicina Forense realicen el levantamiento cadáverico.

Además, se está a la espera de los análisis forenses que informen acerca de la identidad del fallecido y su causa de muerte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias