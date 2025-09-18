Buzos de la Naval se suman a la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos buzos de la Fuerza Naval Hondureña se sumaron la mañana de este jueves a la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista, quien fue arrastrado por la quebrada La Primavera, donde perdió la vida el agente policial Kevin Pérez.
Los elementos de la Naval se sumergieron desde horas tempranas en el crique ubicado en el barrio Cabañitas, donde fue encontrado el cadáver del policía, para inspeccionar las zonas a las que no pudieron acceder los rescatistas del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y miembros de la municipalidad.
Los buzos realizan la búsqueda bajo el muro del crique para verificar si el cuerpo del menor está atrapado y, de ser así, poder recuperarlo y poner fin a la angustia que mantiene en vilo a sus familiares, amigos y personas que se han unido a la labor de localización.
Se informó que otro equipo de buzos se sumergió en otro sector, exactamente atrás de la colonia Jerusalén, sobre la 33 calle, para comprobar si la corriente arrastró el cuerpo hasta esa zona.
Los bomberos mantienen cuatro equipos trabajando en la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista, quien desapareció el domingo 14 de septiembre tras ser arrastrado por una corriente de agua en la quebrada La Primavera.
Con la ayuda de empleados de la municipalidad y otros entes de socorro, los bomberos llevaban hasta ayer más de 72 horas de rastreo sin obtener resultados. Las autoridades bomberiles informaron que ya revisaron minuciosamente el embaulado desde la colonia Los Arcos, donde fueron arrastrados el niño y el oficial de policía Kevin Pérez, hasta el barrio Cabañitas, sin hallar rastros del menor.
La búsqueda del niño se había concentrado principalmente en una poza del crique en el barrio Cabañitas, donde fue recuperado el cadáver del inspector de policía Kevin Pérez. Sin embargo, los bomberos intensificaron ayer las labores en las cañeras por donde pasa el crique hasta el sector conocido como el puente El Tufoso, en La Lima, pero tampoco hubo resultados.