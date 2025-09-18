Buzos de la Naval se suman a la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos buzos de la Fuerza Naval Hondureña se sumaron la mañana de este jueves a la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista, quien fue arrastrado por la quebrada La Primavera, donde perdió la vida el agente policial Kevin Pérez.

Los elementos de la Naval se sumergieron desde horas tempranas en el crique ubicado en el barrio Cabañitas, donde fue encontrado el cadáver del policía, para inspeccionar las zonas a las que no pudieron acceder los rescatistas del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y miembros de la municipalidad.

Los buzos realizan la búsqueda bajo el muro del crique para verificar si el cuerpo del menor está atrapado y, de ser así, poder recuperarlo y poner fin a la angustia que mantiene en vilo a sus familiares, amigos y personas que se han unido a la labor de localización.