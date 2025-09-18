“Gracias al policía estoy vivo”: niño sobreviviente relata tragedia en quebrada La Primavera

San Pedro Sula, Honduras.- Con voz entrecortada y las piernas aún adoloridas por las lesiones sufridas, Miguel Ángel Umaña, de 11 años, contó cómo sobrevivió a la tragedia en la quebrada La Primavera, donde perdió la vida el agente policial Kevin Pérez y continúa desaparecido su amigo Elvis Eliú Bautista.

“Ya íbamos a salir del agua y se vino una gran corriente y ya no pudimos salir. Cuando íbamos en la corriente yo pensaba que me iba a morir, y el policía se tiró a la quebrada”, relató el menor desde su casa en la colonia Islas de El Progreso.

Miguel Ángel recordó que él y cuatro amigos regresaban de los desfiles patrios el domingo 14 de septiembre cuando decidieron meterse al cauce, al ver que el nivel del agua era bajo. “Otro güirro dijo que nos bañáramos un rato... nosotros no pensamos que venía ese montón de agua de arriba”, explicó.