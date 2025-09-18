“Gracias al policía estoy vivo”: niño sobreviviente relata tragedia en quebrada La Primavera

San Pedro Sula, Honduras.- Con voz entrecortada y las piernas aún adoloridas por las lesiones sufridas, Miguel Ángel Umaña, de 11 años, contó cómo sobrevivió a la tragedia en la quebrada La Primavera, donde perdió la vida el agente policial Kevin Pérez y continúa desaparecido su amigo Elvis Eliú Bautista.
“Ya íbamos a salir del agua y se vino una gran corriente y ya no pudimos salir. Cuando íbamos en la corriente yo pensaba que me iba a morir, y el policía se tiró a la quebrada”, relató el menor desde su casa en la colonia Islas de El Progreso.
Miguel Ángel recordó que él y cuatro amigos regresaban de los desfiles patrios el domingo 14 de septiembre cuando decidieron meterse al cauce, al ver que el nivel del agua era bajo. “Otro güirro dijo que nos bañáramos un rato... nosotros no pensamos que venía ese montón de agua de arriba”, explicó.
En cuestión de segundos, una fuerte corriente los arrastró. “Cuando gritamos ayuda, el policía se metió. Él agarró a Elvis y a mí me tiró con fuerza a un bulto de tierra porque no podía con los dos”, contó el niño, quien se salvó al aferrarse a un cable hasta que un bombero llegó para rescatarlo.
El pequeño asegura que sin la valentía del agente Pérez hoy no estaría con vida. “Gracias al policía estoy vivo y aquí en la casa con mi familia”, expresó con gratitud.
La escena final que recuerda Miguel Ángel es la del oficial y su amigo luchando contra la corriente: “Miré que se fue para abajo agarrado con Elvis. Después ya no escuché nada y no los volví a ver”.
El menor, quien cursa tercer grado y sueña con ser policía, mantiene la esperanza de que su amigo Elvis sea encontrado.
La tragedia ha dejado enlutada a la comunidad y marcado la vida de este niño, quien asegura que nunca olvidará el sacrificio del agente Pérez.