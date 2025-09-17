Entre globos y tambores despiden al inspector Kevin Pérez en su entierro

El entierro del inspector Kevin Pérez se realizó este miércoles 17 de septiembre en un ambiente cargado de emotividad en su tierra natal en La Cuesta, Santa Bárbara.
Niños portando globos blancos y un grupo de músicos con tambores acompañaron el recorrido como símbolo de respeto y despedida al agente policial.
Durante la procesión, un oficial sostuvo en sus manos una fotografía del inspector junto a dos rosas, como muestra de honor y recuerdo a su compañero.
El féretro fue trasladado por sus colegas policiales, mientras una caravana conformada por policías, familiares, amigos y vecinos siguió el cortejo hasta el lugar de descanso final.
Familiares y amigos lo despidieron entre lágrimas, resaltando el sacrificio que hizo al entregar su vida para salvar a un menor de 11 años.
El inspector perdió la vida el domingo 14 de septiembre al lanzarse a un riachuelo en San Pedro Sula para rescatar a dos menores arrastrados por la corriente.
El hecho ocurrió en la quebrada La Primavera, cerca de la colonia Los Arcos, donde los menores Elvis Eliú Bautista Guillén y Miguel Umaña, ambos de 11 años, se encontraban en peligro.
Kevin Pérez logró poner a salvo a Miguel Umaña; sin embargo, en el intento de rescatar a Elvis Eliú fue arrastrado por la fuerza de la corriente.
Tras intensas labores de búsqueda, el cuerpo del inspector fue hallado el lunes 15 de septiembre entre la 19 calle y 16 avenida del barrio Cabañas, en San Pedro Sula.
El último adiós, acompañado de globos blancos y música de tambores, dejó un mensaje de gratitud y consternación en San Pedro Sula y Santa Bárbara.