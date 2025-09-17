  1. Inicio
Entre globos y tambores despiden al inspector Kevin Pérez en su entierro

Niños con globos blancos, música y el acompañamiento policial marcaron el último adiós al inspector Kevin Pérez, recordado por su heroico acto

  • 17 de septiembre de 2025 a las 15:10
1 de 10

El entierro del inspector Kevin Pérez se realizó este miércoles 17 de septiembre en un ambiente cargado de emotividad en su tierra natal en La Cuesta, Santa Bárbara.

 Foto: Franklin Muñoz | EL HERALDO
2 de 10

Niños portando globos blancos y un grupo de músicos con tambores acompañaron el recorrido como símbolo de respeto y despedida al agente policial.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
3 de 10

Durante la procesión, un oficial sostuvo en sus manos una fotografía del inspector junto a dos rosas, como muestra de honor y recuerdo a su compañero.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
4 de 10

El féretro fue trasladado por sus colegas policiales, mientras una caravana conformada por policías, familiares, amigos y vecinos siguió el cortejo hasta el lugar de descanso final.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
5 de 10

Familiares y amigos lo despidieron entre lágrimas, resaltando el sacrificio que hizo al entregar su vida para salvar a un menor de 11 años.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
6 de 10

El inspector perdió la vida el domingo 14 de septiembre al lanzarse a un riachuelo en San Pedro Sula para rescatar a dos menores arrastrados por la corriente.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
7 de 10

El hecho ocurrió en la quebrada La Primavera, cerca de la colonia Los Arcos, donde los menores Elvis Eliú Bautista Guillén y Miguel Umaña, ambos de 11 años, se encontraban en peligro.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
8 de 10

Kevin Pérez logró poner a salvo a Miguel Umaña; sin embargo, en el intento de rescatar a Elvis Eliú fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
9 de 10

Tras intensas labores de búsqueda, el cuerpo del inspector fue hallado el lunes 15 de septiembre entre la 19 calle y 16 avenida del barrio Cabañas, en San Pedro Sula.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
10 de 10

El último adiós, acompañado de globos blancos y música de tambores, dejó un mensaje de gratitud y consternación en San Pedro Sula y Santa Bárbara.

 Foto: Franklin Muñoz| EL HERALDO
