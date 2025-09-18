Emboscada en El Paraíso deja un muerto y un herido

La víctima respondía al nombre de Gersan Vallecillo , de 25 años de edad. En tanto, el herido no fue identificado, aunque se conoció que ya recibe atención médica en un centro asistencial.

El Paraíso, Honduras.- En una emboscada, un hombre fue asesinado en las últimas horas y su acompañante resultó gravemente herido. El hecho se registró en la comunidad de Las Limas, municipio de Alauca, El Paraíso , en el oriente de Honduras.

Según se informó, los hombres viajaban en un vehículo cuando sujetos armados los emboscaron y comenzaron a disparar con armas de grueso calibre.

Tras acribillar el automotor, los atacantes huyeron de la zona con rumbo desconocido. El cadáver de Vallecillo quedó en el interior del vehículo sin signos vitales, mientras que la otra persona salió en busca de ayuda para ser trasladado a un hospital.

Al lugar se presentó un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que realiza las indagaciones del caso. Hasta el momento no se ha establecido ningún móvil sobre el hecho sangriento.

De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en el departamento de El Paraíso, desde el 1 de enero al 16 de septiembre, unas 55 personas han muerto de manera violenta.