Empleado mata a su jefe y a un compañero de trabajo en Atima, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un violento crimen se registró la madrugada de este viernes en una comunidad del municipio de Atima, de Santa Bárbara, donde un comerciante fue asesinado a balazos tras una acalorada discusión con uno de sus empleados.

La víctima fue identificada como Víctor Medina, un reconocido comerciante que se dedicaba a la venta de electrodomésticos en varios municipios del departamento.

Según versiones brindadas por el jefe departamental de la Policía, comisionado Mejía Torres, Medina, quien era originario de Yoro, habría llegado hasta la vivienda que él mismo le rentaba a su empleado, para reclamarle por estar ingiriendo bebidas alcohólicas y mantener la música a alto volumen en horas de la madrugada.