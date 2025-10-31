Empleado mata a su jefe y a un compañero de trabajo en Atima, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un violento crimen se registró la madrugada de este viernes en una comunidad del municipio de Atima, de Santa Bárbara, donde un comerciante fue asesinado a balazos tras una acalorada discusión con uno de sus empleados.
La víctima fue identificada como Víctor Medina, un reconocido comerciante que se dedicaba a la venta de electrodomésticos en varios municipios del departamento.
Según versiones brindadas por el jefe departamental de la Policía, comisionado Mejía Torres, Medina, quien era originario de Yoro, habría llegado hasta la vivienda que él mismo le rentaba a su empleado, para reclamarle por estar ingiriendo bebidas alcohólicas y mantener la música a alto volumen en horas de la madrugada.
Durante el altercado, el presunto agresor, de quien no reveló la identidad, le arrebató el arma de fuego que portaba Medina para su seguridad, y le disparó.
Tras escuchar la detonación, el conductor del comerciante y trabajador de la misma empresa, identificado como José Andrés Laínez Ortiz, intentó interceder, pero también fue herido de varios impactos de bala.
Tras quedarse sin municiones, el agresor tomó un machete y continuó el ataque, causando heridas adicionales a Laínez Ortiz, incluso cercenándole parte del brazo.
Una tercera persona resultó herida al intentar mediar en la pelea y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de la zona. El agresor se mantiene prófugo tras el doble crimen.
También trascendió otra versión que indica que el comerciante supuestamente le debía dinero al atacante; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.