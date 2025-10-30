Murió al caer en una alcantarilla en Cortés: el trágico caso de don Isel Molina

Cortés, Honduras.- Un hombre identificado como Isel Molina, de 54 años de edad, murió al caer en una alcantarilla en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

El fallecido era originario del barrio Suyapa, en la aldea Peña Blanca, zona norte de Honduras.

Testigos relataron que el hombre caminaba por la zona y no se percató de la presencia de una alcantarilla abierta, cayendo en ella durante una noche lluviosa.