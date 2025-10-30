  1. Inicio
  2. · Sucesos

Murió al caer en una alcantarilla en Cortés: el trágico caso de don Isel Molina

Un hombre perdió la vida tras caer en una alcantarilla en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, cuando caminaba bajo la lluvia. Vecinos y rescatistas intentaron auxiliarlo

  • 30 de octubre de 2025 a las 17:28
Murió al caer en una alcantarilla en Cortés: el trágico caso de don Isel Molina

Tras recuperar su cuerpo, fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Un hombre identificado como Isel Molina, de 54 años de edad, murió al caer en una alcantarilla en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

El fallecido era originario del barrio Suyapa, en la aldea Peña Blanca, zona norte de Honduras.

Testigos relataron que el hombre caminaba por la zona y no se percató de la presencia de una alcantarilla abierta, cayendo en ella durante una noche lluviosa.

Matan a dos mujeres: una en Yoro y la otra en Santa Cruz de Yojoa
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero ya no presentaba signos vitales.

(Foto: Redes sociales)

“Cayó en una alcantarilla y apareció en otra”, comentaron vecinos que intentaron auxiliarlo tras el accidente.

Rápidamente, el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar y confirmó que el hombre estaba atrapado, por lo que iniciaron maniobras de rescate.

“Se ingresó hasta donde se encontraba dicha persona, logrando liberarla y realizar el rescate con éxito; sin embargo, al tomar signos vitales no se obtuvo respuesta alguna”, detalló el informe oficial.

Tras recuperar su cuerpo, fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Un hombre identificado como Isel Molina, de 54 años, perdió la vida tras caer en una alcantarilla

Un hombre identificado como Isel Molina, de 54 años, perdió la vida tras caer en una alcantarilla

 (Foto: Redes sociales)
Danilo Pineda, empresario desaparecido en poza de Santa Cruz de Yojoa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias