Murió al caer en una alcantarilla en Cortés: el trágico caso de don Isel Molina

Cortés, Honduras.- Un hombre identificado como Isel Molina, de 54 años de edad, murió al caer en una alcantarilla en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
El fallecido era originario del barrio Suyapa, en la aldea Peña Blanca, zona norte de Honduras.
Testigos relataron que el hombre caminaba por la zona y no se percató de la presencia de una alcantarilla abierta, cayendo en ella durante una noche lluviosa.
“Cayó en una alcantarilla y apareció en otra”, comentaron vecinos que intentaron auxiliarlo tras el accidente.
Rápidamente, el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar y confirmó que el hombre estaba atrapado, por lo que iniciaron maniobras de rescate.
“Se ingresó hasta donde se encontraba dicha persona, logrando liberarla y realizar el rescate con éxito; sin embargo, al tomar signos vitales no se obtuvo respuesta alguna”, detalló el informe oficial.
Tras recuperar su cuerpo, fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.