Danilo Pineda, reconocido empresario desaparecido en una poza en Santa Cruz de Yojoa

La comunidad de Santa Cruz de Yojoa se encuentra consternada al dar por muerto a Danilo Alberto Pineda, un joven y reconocido empresario en la zona, quien se lanzó a la poza El Danto, de la represa de Yure, durante la mañana de este domingo 21 de septiembre, sin embargo, no volvió a salir a flote. A continuación los detalles.