Danilo Pineda, reconocido empresario desaparecido en una poza en Santa Cruz de Yojoa

La comunidad de Santa Cruz de Yojoa se encuentra consternada al dar por muerto a Danilo Alberto Pineda, un joven y reconocido empresario en la zona, quien se lanzó a la poza El Danto, de la represa de Yure, durante la mañana de este domingo 21 de septiembre, sin embargo, no volvió a salir a flote. A continuación los detalles.
De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona, el joven se lanzó a las aguas con la intención de refrescarse, sin imaginar que las corrientes y la profundidad de las aguas, no lograría salir a la superficie.
En ese sentido, miembros del Cuerpo de Bomberos de la zona, pobladores y autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para localizar el cadáver.
La familia de Pineda se encuentra devastada por la situación, pues presuntamente el joven había salido a correr en horas de la mañana, por lo que no esperaban la trágica noticia.
Pobladores de la zona se unieron a la familia mientras esperan la gestión de los cuerpos de socorro. Mientras tanto, una mujer colocó sobre las aguas un "guacal" (pequeña vasija) con una vela en su interior, ya que según su creencia, al estacionarse sobre las aguas del embalse encontrarán el cadáver.
Autoridades y pobladores han declarado muerto al joven, debido a que han pasado varias horas desde que se sumergió en las aguas de la poza.
Cabe mencionar que Danilo Pineda es un reconocido empresario en Santa Cruz de Yojoa.
Su familia también es muy querida y reconocida en la zona, según mencionan pobladores de Santa Cruz de Yojoa, por lo que se encuentran acompañándola en estos momentos de angustia.
Según comentarios de los lugareños, el joven empresario había celebrado su cumpleaños el pasado 11 de septiembre, por lo que muchas personas se volcaron a felicitarlo a través de algunos medios locales.
El incidente se registró en horas de la mañana, pero la búsqueda sigue activa con la esperanza de encontrar su cuerpo.