Asesinan a dos mujeres: una en Yoro y la otra en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Los feminicidios en el país siguen en aumento, problemática evidenciada por las muertes violentas que se registran casi a diario en contra de mujeres. De hecho, este jueves -9 de octubre- se registró el asesinato de dos nuevas víctimas en diferentes zonas.

La primera víctima fue asesinada a disparos mientras se encontraba en un velorio en la comunidad de San Antonio, Sulaco, departamento de Yoro.

Testigos relataron que la mujer, cuya identidad no ha sido develada, recibió una llamada mientras estaba en pleno velatorio, lo que la obligó a salir de la vivienda para responder, cuando de pronto aparecieron hombres desconocidos que sin mediar palabras comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida.