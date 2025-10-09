Asesinan a dos mujeres: una en Yoro y la otra en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Los feminicidios en el país siguen en aumento, problemática evidenciada por las muertes violentas que se registran casi a diario en contra de mujeres. De hecho, este jueves -9 de octubre- se registró el asesinato de dos nuevas víctimas en diferentes zonas.
La primera víctima fue asesinada a disparos mientras se encontraba en un velorio en la comunidad de San Antonio, Sulaco, departamento de Yoro.
Testigos relataron que la mujer, cuya identidad no ha sido develada, recibió una llamada mientras estaba en pleno velatorio, lo que la obligó a salir de la vivienda para responder, cuando de pronto aparecieron hombres desconocidos que sin mediar palabras comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida.
Tras el ataque armado, las personas que se encontraban en el lugar salieron despavoridas por temor. La víctima quedó tendida en el lugar hasta que autoridades policiales y forenses de la zona se apersonaron para el respectivo levantamiento. Hasta ahora se desconoce el móvil del asesinato.
La segunda víctima identificada como Estela Sorto, de aproximadamente 50 años de edad, fue asesinada en Agua Amarilla, Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Según el reporte preliminar, murió a causa de heridas por arma blanca al interior de su vivienda.
Al igual que el caso anterior, el móvil del crimen sigue sin ser determinado. Tampoco han identificado al o los responsables del hecho. Aunque las autoridades afirmaron que están investigando para esclarecer los hechos.
Por su parte, los habitantes de Yoro y de Cortés lamentan el asesinato de las féminas y piden a justicia ante las autoridades.
Usuarios de redes sociales cuestionan la gestión del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien asegura a través de informes que la violencia "ha disminuido". Sin embargo, las muertes diarias contradicen sus reportes.