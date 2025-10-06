  1. Inicio
  2. · Sucesos

Por robarle un celular habrían asesinado a machetazos a una anciana en Gracias, Lempira

La víctima, identificada como María Francisca Lara Chávez, de 64 años, fue atacada cuando regresaba a su vivienda tras asistir a una reunión comunitaria

  • 06 de octubre de 2025 a las 08:57
Por robarle un celular habrían asesinado a machetazos a una anciana en Gracias, Lempira

Autoridades investigan el crimen de una anciana encontrada sin vida a la orilla de un río en Gracias, Lempira.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana

Gracias, Lempira.- Una mujer de 64 años fue asesinada a machetazos en una zona rural del municipio de Gracias, Lempira, en un hecho que ha causado consternación entre los vecinos por la violencia del ataque.

La víctima fue identificada como María Francisca Chávez, quien fue encontrada sin vida a la orilla de un río en la aldea El Pinal, en el municipio de Gracias, al occidente del país.

De acuerdo con versiones preliminares, la mujer regresaba a su casa luego de participar en una reunión de la junta de agua de la comunidad, cuando fue atacada a machetazos.

Vecinos del sector reportaron el hallazgo del cuerpo a las autoridades, quienes se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento correspondiente.

Víctimas de la violencia contra la mujer: los rostros de los femicidios de esta semana en Honduras

Móvil del crimen

Este lunes, la Policía Nacional informó sobre la detención de un sospechoso del crimen. Se trata de un menor de edad.

Según las primeras pesquisas, el menor habría ultimado a la señora por robarle un celular.

El crimen de la mujer de la tercera edad se suma a la lista de los asesinatos contra féminas ocurridos entre el 29 de septiembre y domingo 5 de octubre, cuando al menos siete mujeres perdieron la vida de manera violenta.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va de 2025 se contabilizan 187 mujeres asesinadas. Lamentablemente, el 95% de estos casos permanece en la impunidad, advierte el organismo.

Siete mujeres fueron asesinadas durante la Semana Morazánica en Honduras

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias