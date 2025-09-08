En emboscada matan a un hombre y dejan herido a otro en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.- Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras ser víctimas de una emboscada en el municipio de Olanchito del departamento de Yoro. El ataque ocurrió en la colonia Betania, donde perdió la vida Marcos Carbajal Mejía, de aproximadamente 35 años de edad. La otra víctima fue identificada como José Antonio Martínez, de unos 20 años.

Según información de testigos, Carbajal Mejía, originario de La Ceiba y quien trabajaba en una hacienda en Olanchito, él había ido a dejar a los hijos de su pareja a la escuela. Lamentablemente, los vecinos escucharon varias detonaciones de un arma de fuego. Al salir, se percataron de que yacía sin vida Marcos Carbajal Mejía. En cuanto a José Antonio Martínez, fue trasladado al Hospital Aníbal Murillo Escobar. Según doña Melva Mejía, suegra de Marcos Carbajal, este último no era acompañante de su yerno. "Tienen que hacer justicia por él. Fue un muchacho muy tranquilo, él no se metía con nadie. Si a él le hicieron eso, no sé por qué", expresó Melva. A la escena del crimen arribaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las primeras indagaciones, custodiando la zona a la espera del levantamiento cadáverico por parte de Medicina Forense.