Ejecutan allanamientos contra red que utilizaba billeteras electrónicas para extorsionar

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan allanamientos en Tegucigalpa y Juticalpa con el objetivo de dar captura a los miembros de una red dedicada al lavado de activos mediante extorsión y que utilizaban billeteras electrónicas para captar dinero.

Según informó el Ministerio Público, las investigaciones indican que los sospechosos llegaban a los comercios y amenazaban a los propietarios para que depositaran cierta cantidad de dinero cada semana a cuentas bancarias registradas a sus nombres.

Los individuos les advertían que debían enviar el comprobante de la transferencia bancaria a un número de teléfono específico, de lo contrario acabarían con sus vidas, indicó la Fiscalía.

Además, informó que "se detectó que desde el centro penal de Támara realizaron varias llamadas telefónicas con tono amenazante para que los afectados de igual forma acreditarán dinero a cuentas bancarias y exigiéndoles el envío del comprobante".