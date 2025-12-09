Policía ya tiene videos sobre el hombre que mató a conductor tras discusión

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía anda tras la pista del conductor de un vehículo que la noche del domingo le quitó la vida a una persona luego de que discutiera con el taxista vip con el que viajaba, en una plaza comercial en el sector Satélite de esta ciudad. La víctima del ataque es José Armando Euceda Quintanilla, de 37 años de edad, originario de Choluteca y residente de la colonia Felipe Zelaya.

De acuerdo con el taxista, el hecho ocurrió a eso de las 7:00 pm, cuando Euceda Quintanilla se desplazó desde Lomas de El Carmen, donde participaba de un encuentro deportivo, a la plaza comercial ubicada en el bulevar del este para comprar comida.

Según relató, él ingresó al parqueo del local, donde había varios carros haciendo fila, cuando el atacante, quien se conducía en un turismo Elantra, gris, le dijo que se quitara, a lo que le respondió que se esperara, desencadenando una discusión entre ambos.

Dijo que al ver lo que ocurría, la víctima se bajó del taxi para comprar la comida, y cuando regresaba y se subía a la unidad de transporte, el atacante aceleró su carro y le disparó, provocándole la muerte de manera inmediata.

Investigación

Edgardo Barahona, portavoz policial, dijo ayer que las investigaciones en torno al hecho iban avanzando. Informó que ya se han recopilado testimonios que han permitido conocer características del atacante y las que podrían llevarlos a su identificación y paradero.