A disparos ultiman a un joven en Curarén; madre del fallecido denunció al supuesto hechor

Francisco Morazán, Honduras.- Un joven de 25 años de edad perdió la vida la tarde-noche de ayer viernes 25 de septiembre, cuando un sujeto con el que había tenido una rencilla lo atacó a disparos. El hecho ocurrió en la aldea La Costita, una comunidad cercana al casco urbano de Curarén, al sur del departamento de Francisco Morazán. La víctima mortal fue identificada con el nombre de José Arnaldo Villatoro Munguía, nativo de ese poblado. Doña María Munguía, madre de José Arnaldo, relató que el ataque armado ocurrió cuando el ahora fallecido regresaba de comprar un pollo, de una pollera cercana a la casa. José venía caminando en compañía de su papá, de un hermano mayor, de su compañera de hogar y de un sobrino que recientemente había regresado a nuestro país, deportado desde los Estados Unidos.

"Iban a comprar un pollo. Iba la muchacha, mi nieto y mis dos hijos, el mayor y el otro compañero de él, porque son gemelos, y el papá. El nieto había venido de los Estados Unidos", detalló doña María. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La mujer de avanzada edad contó que "él (el autor material) como que los estaba vigilando, porque pasó con un carro para la casa de él y de ahí regresó en otro. Cuando acordamos, los disparos. Nosotros creíamos que era que iban disparando, y que... ellos ya iban a llegar a la casa".

Reiteradas agresiones

De varios disparos que el atacante les hizo al grupo de personas, solo uno impactó en la humanidad de José Arnaldo, matándolo casi en el acto. Al parecer, otra persona que se encontraba en el lugar, intervino y le quitó el arma de fuego al agresor, evitando que la tragedia fuera mayor, según declaró doña María Munguía.

La mamá del fallecido José Villatoro denunció públicamente que quien le quitó la vida a su hijo es Kelvin Betancourt, persona que ya había atentado contra su vida en dos ocasiones anteriores. "La primera vez (que agredieron a José) le destruyeron una moto y lo secuestraron, junto con el papá (del atacante); fueron a poner la denuncia, y no pasó nada. Otra vez llegó a faltar el respeto a la casa, a hacer una tirazón; fueron a poner la denuncia a Curarén, y allá le pusieron orden, y quedaron (en el juzgado) de que ya no iba a andar molestando. Pero él siempre siguió molestando", reveló Munguía. Años atrás, José Arnaldo fue raptado en su aldea natal, y doña María responsabilizó a Kelvin Betancourt y al padre de este, Wilmer Betancourt, quien huyó hacia los Estados Unidos después de perpetrar el rapto, aseguró la progenitora del ahora occiso. La anciana también denunció un contubernio entre los agentes policiales asignados al municipio de Curarén con la familia Betancourt, y que a razón de eso no actúan contra los responsables de matar a su hijo.