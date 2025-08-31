Mujer y su nieto mueren tras el impacto de un rayo en Curarén

Curarén, Francisco Morazán.- Una mujer de la tercera edad y su nieto de apenas 15 meses murieron tras recibir la descarga eléctrica de un rayo. El hecho se registró en Apafierro, un caserío ubicado a pocos kilómetros del casco urbano de Curarén, Francisco Morazán. De acuerdo con la información, Petronila García Arias cargaba a su nieto cuando una tormenta eléctrica azotó la zona y, de un momento a otro, un rayo atravesó la vivienda e impactó sobre ambas personas.

El fulminante impacto no dio oportunidad de auxilio, dejando consternada a la comunidad, que se acercó al lugar sin poder salvar a las víctimas. Autoridades locales y vecinos expresaron su pesar, resaltando la vulnerabilidad de muchas familias en zonas rurales ante fenómenos naturales. Organismos de socorro recordaron que, aunque imprevisibles, los riesgos de las descargas eléctricas pueden mitigarse con medidas de prevención. Muertes accidentales Las muertes accidentales registraron una disminución del 47% en el 2025 en comparación con el año anterior en el departamento de Francisco Morazán, informó el Sistema Estadístico en Línea de la Policía (Sepol). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.