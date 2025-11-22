Dentro de su carro hallan sin vida a taxista VIP en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Cortés.- La noche del viernes- 21 de noviembre- fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en las cercanías de la Escuela Benigno en el barrio El Centro, Puerto Cortés, departamento de Cortés.
El joven identificado como Bryan Muñoz, conocido entre amigos como “El Flaco”, cuyo cuerpo estaba dentro de su vehículo.
Residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia inusual de un automóvil que permanecía detenido por varias horas. Momentos después, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y, al revisar el interior del vehículo, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.
Investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el sitio para iniciar las diligencias iniciales y recopilar información sobre el hallazgo.
Las autoridades señalaron que el cuerpo del joven no mostraba heridas de arma de fuego ni lesiones visibles provocadas con arma blanca, por lo que podría estar relacionada con causas naturales.
Muñoz trabajaba como taxista VIP y también como barbero, oficio que lo había hecho conocido y apreciado entre su clientela en la comunidad; se informó que Bryan era padre de una bebé.
Personas cercanas al joven expresaron su conmoción tras enterarse de la noticia, destacando que Bryan era reconocido por su responsabilidad y por el trato respetuoso hacia quienes solicitaban sus servicios.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se practicará la autopsia correspondiente, la cual definirá las causas exactas del fallecimiento.