Dentro de su carro hallan sin vida a taxista VIP en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Cortés.- La noche del viernes- 21 de noviembre- fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en las cercanías de la Escuela Benigno en el barrio El Centro, Puerto Cortés, departamento de Cortés.

El joven identificado como Bryan Muñoz, conocido entre amigos como “El Flaco”, cuyo cuerpo estaba dentro de su vehículo.

Residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia inusual de un automóvil que permanecía detenido por varias horas. Momentos después, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y, al revisar el interior del vehículo, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.