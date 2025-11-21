  1. Inicio
Una mujer identificada como Annalí Rodríguez murió tras ser atacada con arma blanca, presuntamente por su compañero de hogar, en Lempira

  • 21 de noviembre de 2025 a las 16:54
Mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en Lempira

Resguardan la vivienda en el Carrizal, Belén, donde Analy Rodríguez Zúñiga, perdió la vida tras un ataque con arma blanca.

 Foto: cortesía Belén Gualcho

Belén, Lempira.- ​​​​​​Este viernes 21 de noviembre se registró un hecho violento contra Annalí Rodríguez Zúñiga, originaria de Olanchito, Yoro, falleció tras ser atacada supuestamente por su compañero de hogar, con arma blanca en la comunidad del Carrizal, municipio de Belén, Lempira.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió luego de una discusión con su compañero de hogar, quien es señalado como principal sospechoso.

La víctima quedó sin vida en la entrada de la vivienda donde se encontraba de visita. En el interior de la casa permanecía el hijo de ambos, un menor de aproximadamente 10 años, al momento del ataque.

Vecinos de la zona, sorprendidos por el crimen, señalaron que la pareja era conocida en la comunidad.

El sospechoso, originario de la ciudad de La Paz y dedicado a labores agrícolas y de corte en la temporada de café, fue trasladado al Hospital Juan Manuel Gálvez, donde permanece internado. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales fue llevado a un centro asistencial.

La Policía Nacional resguarda el área mientras se realiza el levantamiento cadavérico y se desarrollan las primeras diligencias investigativas.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
