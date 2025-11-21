Mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en Lempira

Belén, Lempira.- ​​​​​​Este viernes 21 de noviembre se registró un hecho violento contra Annalí Rodríguez Zúñiga, originaria de Olanchito, Yoro, falleció tras ser atacada supuestamente por su compañero de hogar, con arma blanca en la comunidad del Carrizal, municipio de Belén, Lempira.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió luego de una discusión con su compañero de hogar, quien es señalado como principal sospechoso.

La víctima quedó sin vida en la entrada de la vivienda donde se encontraba de visita. En el interior de la casa permanecía el hijo de ambos, un menor de aproximadamente 10 años, al momento del ataque.