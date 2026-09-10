De varios balazos asesinan al maestro Becker Abdiel en El Porvenir, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo cinco días de registrarse una masacre de tres mujeres en El Porvenir, Francisco Morazán, un maestro fue asesinado a balazos cuando se movilizaba en motocicleta por el sector Las Uvas, en ese mismo municipio. El docente fue identificado como Becker Abdiel Quiroz Méndez, quien murió tras recibir varios impactos de bala. Según información preliminar, laboraba en el Instituto Xiomara Castro, ubicado en la aldea El Cuantillo. Datos preliminares indican que el hombre se trasladaba a bordo de su motocicleta cuando varios sujetos lo interceptaron.

Pese a que personas intentaron auxiliarlo, se confirmó que, producto de las graves heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego, el maestro falleció en el lugar. Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen. Las autoridades serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar quiénes estarían detrás del asesinato. Cabe destacar que, días atrás, el educador había perdido a su esposa y era padre de dos menores de edad.

Masacre en El Porvenir