Crimen se convierte en masacre: muere la tercera víctima del tiroteo en Guayape, Olancho

Olancho, Honduras.- Se confirmó la muerte de una tercera persona tras la balacera registrada en Guayape, Olancho, convirtiendo el hecho en una masacre. Minutos después del crimen, de forma preliminar, se confirmó la muerte de dos personas y que varias habían resultado heridas, entre ellas Juan Carlos Garay, quien falleció hace unas horas. Juan Carlos Garay, tercera víctima de la masacre, permanecía interno en el Hospital Escuela, donde, tras varios días hospitalizado, murió.

De manera preliminar, se ha mencionado que entre las personas fallecidas se encuentra una mujer identificada como Dazari Meras. La segunda víctima mortal sería su esposo, identificado únicamente como Juan Carlos, según la información conocida hasta ahora. La balacera ocurrió el pasado 4 de septiembre. En ese momento, la Policía Nacional descartó que se tratara de una masacre. Información recabada en el lugar estableció que varios hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon contra las personas que se encontraban en ese lugar. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho violento estaría relacionado con enemistades personales.