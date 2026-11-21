Los arrestados fueron identificados como: José Alexis Ulloa Rivas, de 27 años de edad, alias "Coy", quién ya había sido detenido por escándalo en vía pública el 30 de mayo de 2025.

Tegucigalpa, Honduras.- Seis integrantes de la Pandilla 18 , fueron capturados en Olanchito, Yoro, en la zona norte de Honduras.

Otro de los detenidos es Yelson Antonio Quintanilla Cadenas, de 20 años, alias "Chimbo" de oficio mecánico.

El informe policial establece que una tercera persona requerida en el operativo es Osman Adonay Guerra Cáceres, de 21 años, alias "Camita", acusado de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido el 27 de abril del presente año.

También fue capturando para efectos de investigación Jorge Alejandro Duarte Méndez, de 19 años, conocido con el alias "Mono".

"Chimbo" tiene antecedentes policiales, ya que había sido detenido por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido el 12 de mayo de 2024 y por escándalo en marzo del presente año.

Los otros dos detenidos son Noé Damián Sánchez Calero, de 18 años, alias "Negro" originario de El Porvenir Atlántida, de oficio mecánico, requerido por escándalo en vía pública, y Ronaldo Alexander Sánchez Calero, de 29 años alias "El Bicho".

Mediante el operativo, los funcionarios policiales decomisaron un teléfono celular, que será utilizado para establecer los vínculos criminales entre los detenidos y otros miembros de la Pandilla 18.

Se dio a conocer que a los detenidos se les supone responsables del delito de Asociaciones Terroristas, por lo que los seis capturados fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno del Ministerio Público de Olanchito, Yoro, para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las acciones se llevan a cabo en el departamento de Yoro después de los hechos violentos que se registraron el miércoles donde doce personas fueron asesinadas en cuatro masacres ocurridas en diferentes sectores del municipio de Yorito, Yoro.

Los asesinatos múltiples supuestamente fueron cometidos por el "Cartel del Diablo" que es dirigido por Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de cinco millones de lempiras para poder capturarlo.



El operativo que permitió la captura de los seis pandilleros fue cometido por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en coordinación con la Unidad Metropolitana de #17 (UMEP- 17).