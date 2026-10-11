CPH lamenta asesinato de José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se pronunció tras el asesinato de José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), adscrito al Centro Universitario Regional del Centro (CURC). A través de una publicación en sus redes sociales, el CPH expresó su pesar por la muerte violenta de su colega, a quien recordó por su labor en el periodismo y la docencia universitaria. “Que el gremio periodístico nacional se encuentra profundamente consternado ante el trágico fallecimiento del estimado miembro del CPH, colega y catedrático universitario, licenciado José Ángel Gonzáles García”, posteó el CPH.

Asimismo, el Colegio de Periodistas lamentó que su muerte enlute a sus familiares, al periodismo hondureño y a la sociedad en general, y destacó el vacío que deja en los ámbitos académico y de la comunicación. González García fue hallado sin vida en la colonia Lomas del Río, en Comayagua, con heridas provocadas por arma blanca el pasado sábado 10 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por este crimen, las autoridades reportaron la captura de un taxista de 24 años, detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua.