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CPH lamenta asesinato de José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la UNAH

El gremio periodístico hondureño lamentó el asesinato de José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la UNAH

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 18:27
CPH lamenta asesinato de José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la UNAH

El CPH destacó el vacío que deja José Ángel Gonzáles con su partida en el ámbito académico y de la comunicación.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se pronunció tras el asesinato de José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), adscrito al Centro Universitario Regional del Centro (CURC).

A través de una publicación en sus redes sociales, el CPH expresó su pesar por la muerte violenta de su colega, a quien recordó por su labor en el periodismo y la docencia universitaria.

“Que el gremio periodístico nacional se encuentra profundamente consternado ante el trágico fallecimiento del estimado miembro del CPH, colega y catedrático universitario, licenciado José Ángel Gonzáles García”, posteó el CPH.

Su familia lo halló muerto en su casa con heridas de arma blanca: José Gonzáles, catedrático de la UNAH

Asimismo, el Colegio de Periodistas lamentó que su muerte enlute a sus familiares, al periodismo hondureño y a la sociedad en general, y destacó el vacío que deja en los ámbitos académico y de la comunicación.

González García fue hallado sin vida en la colonia Lomas del Río, en Comayagua, con heridas provocadas por arma blanca el pasado sábado 10 de octubre.

Por este crimen, las autoridades reportaron la captura de un taxista de 24 años, detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua.

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Según la información preliminar, las grabaciones de cámaras de seguridad contribuyeron a identificar al sospechoso.

Las primeras investigaciones apuntan a que el sospechoso habría ingresado al inmueble entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada. Posteriormente, habría salido del lugar con varios aparatos electrónicos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad del detenido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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