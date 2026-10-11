Amarrado y con olores putrefactos: hallan a hombre sin vida dentro de un busito en Cofradía, Cortés

Cortés, Hondura.- El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en el interior de un busito en Cofradía, Cortés. Según información preliminar, el cuerpo estaba amarrado y en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con personas que transitaban por la zona, el busito llevaba aproximadamente tres días estacionado en el lugar, lo que despertó sospechas entre los vecinos.

El hallazgo ocurrió específicamente en la colonia Brisas de Occidente Tres, en el sector de Cofradía, Cortés.

Información preliminar indica que la víctima fue identificada como William Rondón, conocido popularmente como “Frijolito”, quien presuntamente trabajaba en la unidad de transporte que cubría la ruta entre El Monte Grande y San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de que el busito llevaba varios días estacionado, otro detalle que llamó la atención fue el fuerte olor putrefacto que emanaba del vehículo, presuntamente debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.