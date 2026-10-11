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Detienen a sospechoso de matar a catedrático de la UNAH en Comayagua

La Policía detuvo a un hombre de 24 años por suponerlo responsable de la muerte de José Ángel Gonzáles García, catedrático de la UNAH en Comayagua

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 10:52
Detienen a sospechoso de matar a catedrático de la UNAH en Comayagua

Equipos de la Policía Nacional capturaron al supuesto responsable del asesinato del catedrático de la UNAH en Comayagua y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de las acciones operativas Escudo de Honduras, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), detuvieron a un hombre de 24 años por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de un catedrático universitario.

La detención se ejecutó en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua, como parte de las diligencias investigativas relacionadas con la muerte violenta de José Ángel Gonzáles García, de 56 años, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), en Comayagua.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió el sábado 11 de octubre en la colonia Lomas del Río, donde el sospechoso habría ingresado durante la madrugada a la vivienda de la víctima y posteriormente habría abandonado el lugar con varios aparatos electrónicos.

Horas más tarde, familiares encontraron sin vida al catedrático universitario y alertaron a las autoridades.

Según las líneas de investigación de la Policía Nacional, el móvil del crimen sería de carácter pasional.

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Durante el procedimiento policial se decomisaron un teléfono celular y un vehículo tipo taxi, presuntamente vinculados con el caso.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

La Policía Nacional, por su parte, reafirmó su compromiso de fortalecer las investigaciones y combatir los hechos delictivos en el departamento de Comayagua.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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