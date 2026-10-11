Detienen a sospechoso de matar a catedrático de la UNAH en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de las acciones operativas Escudo de Honduras, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), detuvieron a un hombre de 24 años por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de un catedrático universitario. La detención se ejecutó en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua, como parte de las diligencias investigativas relacionadas con la muerte violenta de José Ángel Gonzáles García, de 56 años, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), en Comayagua.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió el sábado 11 de octubre en la colonia Lomas del Río, donde el sospechoso habría ingresado durante la madrugada a la vivienda de la víctima y posteriormente habría abandonado el lugar con varios aparatos electrónicos. Horas más tarde, familiares encontraron sin vida al catedrático universitario y alertaron a las autoridades. Según las líneas de investigación de la Policía Nacional, el móvil del crimen sería de carácter pasional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse