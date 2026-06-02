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Cae hombre acusado de matar a presunto asaltante en Comayagua

Un hombre de 46 años fue detenido en Comayagua por el asesinato de un supuesto asaltante. La Policía le decomisó una pistola calibre 9 mm

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 11:31
Cae hombre acusado de matar a presunto asaltante en Comayagua

La Policía Nacional capturó al supuesto responsable tras cometer el crimen.

 Foto: Cortesía.

Comayagua, Honduras.- Un hombre de 46 años fue arrestado por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado de haber causado la muerte de un ciudadano durante un hecho violento ocurrido en el municipio de Comayagua.

La captura fue realizada por miembros de la Unidad Departamental de Prevención No. 3 (UDEP-03) en la colonia La Guama, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas bajo el Plan Operativo Barrios y Comunidades Seguras 2026.

La última víctima que hallaron: Leyreth Naiara Aguilar, niña que murió en accidente en Villa Nueva

Según el informe policial, las investigaciones preliminares indican que la víctima supuestamente intentó cometer un asalto contra el ahora detenido. Sin embargo, durante el incidente se produjo una agresión que terminó con la muerte del presunto delincuente.

Tras recibir la denuncia y desarrollar trabajos de búsqueda, seguimiento e inteligencia, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención para que responda ante las autoridades competentes por el delito de asesinato.

Durante el operativo, la Policía también decomisó una pistola marca Girsan, calibre 9 milímetros, que será sometida a los análisis e investigaciones correspondientes como parte del proceso.

El capturado fue remitido al Ministerio Público, entidad encargada de continuar con las diligencias legales y determinar las responsabilidades derivadas del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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