Con arma blanca matan a José Gonzáles, periodista y catedrático de la UNAH en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Centro Universitario Regional del Centro (UNAH-CURC), José Ángel Gonzáles García, fue encontrado sin vida en la colonia Lomas del Río, en Comayagua, zona central de Honduras. Según los reportes preliminares, el profesional del Periodismo fue atacado con un arma blanca en el interior de su vivienda. Su cuerpo fue encontrado por familiares, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

El hallazgo causó consternación en Comayagua, donde el periodista se desempeñaba como docente universitario. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni sobre la identidad de las personas que podrían estar involucradas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tampoco se ha informado cuál habría sido el móvil del asesinato, por lo que se espera que las autoridades esclarezcan los hechos mediante las investigaciones correspondientes.