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Con arma blanca matan a José Gonzáles, periodista y catedrático de la UNAH en Comayagua

Gonzáles García fue encontrado sin vida por sus familiares en su vivienda, ubicada en la colonia Lomas del Río, según reportes preliminares

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 12:28
Con arma blanca matan a José Gonzáles, periodista y catedrático de la UNAH en Comayagua

José Ángel Gonzáles García era originario de Comayagua.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Centro Universitario Regional del Centro (UNAH-CURC), José Ángel Gonzáles García, fue encontrado sin vida en la colonia Lomas del Río, en Comayagua, zona central de Honduras.

Según los reportes preliminares, el profesional del Periodismo fue atacado con un arma blanca en el interior de su vivienda.

Su cuerpo fue encontrado por familiares, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

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El hallazgo causó consternación en Comayagua, donde el periodista se desempeñaba como docente universitario.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni sobre la identidad de las personas que podrían estar involucradas.

Tampoco se ha informado cuál habría sido el móvil del asesinato, por lo que se espera que las autoridades esclarezcan los hechos mediante las investigaciones correspondientes.

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Su muerte enluta a la comunidad universitaria, donde colegas, alumnos y docentes compartieron con él durante su vida.

“Con mucha tristeza ver esta noticia la desaparición física del catedrático José Ángel Gonzáles García que Dios llene de paz y fortaleza a su familia.. Se le recordará por su amabilidad y su trabajo en el arte y la cultura”, manifestaron en un mensaje de condolencia.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias de la muerte del periodista y catedrático, así como establecer posibles responsabilidades en el crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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