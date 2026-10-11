Cámaras captaron su ruta tras el crimen: taxista vinculado al caso de José Ángel Gonzáles sacó pertenencias de su casa

Un taxista fue capturado la mañana de este domingo 11 de octubre de 2026, al considerarlo sospechoso en la muerte violenta del periodista y catedrático universitario José Ángel Gonzáles García, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su vivienda en el departamento de Comayagua. Esto se sabe de su caso:
Gonzáles García, quien tenía 56 años y era periodista y docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el campus de Comayagua, fue hallado sin vida en su casa, ubicada en la colonia Lomas del Río, Comayagua, Honduras. El descubrimiento ocurrió la mañana del sábado 10 de octubre.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, el docente habría sido atacado con un arma blanca en horas de la madrugada.
El sospechoso, de 24 años, fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua, gracias a las grabaciones que permitieron su captura.
Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso habría ingresado a eso de las 1:30 y 2:00 a. m. al inmueble. Posteriormente, salió del lugar con varios aparatos electrónicos, una circunstancia que forma parte de las líneas de investigación del caso.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran el taxi en el que el sospechoso habría llegado a la vivienda del docente.
En el video también se observa que el vehículo se dio a la fuga alrededor de las 2:11 de la madrugada, un registro que podría contribuir a reconstruir los movimientos relacionados con el crimen.
Las cámaras de seguridad habrían permitido documentar parte de la ruta seguida por el sospechoso y ubicar el taxi sin placa, pero con número 542.
Durante el procedimiento de captura, los agentes decomisaron un teléfono celular y el vehículo tipo taxi, que presuntamente estarían vinculados con el hecho violento.
Aunque la presunta sustracción de aparatos electrónicos figura entre los indicios del caso, las autoridades también investigan un posible móvil pasional. Autoridades van a determinar las causas exactas.