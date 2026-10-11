Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa

Mal momento el que vive el futbolista Vinícius Jr, perdió la titularidad con el Real Madrid, fue expulsado en su último compromiso y ahora se queda sin novia
Duro golpe para el brasileño Vinícius Jr, luego de ser expulsado en el partido ante Villarreal, el jugador del Real Madrid recibe otro revés.
El futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior y la influenciadora Virginia Fonseca terminaron su relación cuatro meses después de reconciliarse, según publicaron este domingo medios brasileños.
Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.
Ni el futbolista ni la influenciadora, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (EE.UU.), se han pronunciado públicamente sobre el asunto.
Sin embargo, el sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".
La relación entre los dos empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol.
Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo
Ahora una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.
Muchos culpan a Virginia del mal momento que vive el brasileño Vinícius Jr.
Ahora Vinícius Jr, quien hace unos meses se sometió a un procedimiento estético de armonización facial y una mentoplastia
También Vinícius Jr y la guapa Virginia Fonseca asistieron juntos al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid el 13 de septiembre de 2026.