  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa

Mal momento el que vive el futbolista Vinícius Jr, perdió la titularidad con el Real Madrid, fue expulsado en su último compromiso y ahora se queda sin novia

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 14:35
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
1 de 12

Mal momento el que vive el futbolista Vinícius Jr, perdió la titularidad con el Real Madrid, fue expulsado en su último compromiso y ahora se queda sin novia
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
2 de 12

Duro golpe para el brasileño Vinícius Jr, luego de ser expulsado en el partido ante Villarreal, el jugador del Real Madrid recibe otro revés.
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
3 de 12

El futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior y la influenciadora Virginia Fonseca terminaron su relación cuatro meses después de reconciliarse, según publicaron este domingo medios brasileños.
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
4 de 12

Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
5 de 12

Ni el futbolista ni la influenciadora, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (EE.UU.), se han pronunciado públicamente sobre el asunto.
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
6 de 12

Sin embargo, el sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
7 de 12

La relación entre los dos empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol.
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
8 de 12

Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
9 de 12

Ahora una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
10 de 12

Muchos culpan a Virginia del mal momento que vive el brasileño Vinícius Jr.

Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
11 de 12

Ahora Vinícius Jr, quien hace unos meses se sometió a un procedimiento estético de armonización facial y una mentoplastia
Vinicius rompe con Virginia Fonseca; lo que se conoce sobre la ruptura amorosa
12 de 12

También Vinícius Jr y la guapa Virginia Fonseca asistieron juntos al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid el 13 de septiembre de 2026.

Cargar más fotos