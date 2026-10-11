VIDEO: Adolescente habría despertado durante su velorio en Sacapulas, Guatemala

Quiché, Guatemala.- ¿Levantarse en su propio velorio? Aunque suene insólito, se trata del caso de Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente que habría despertado durante su velorio en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala, luego de que su familia creyera que había fallecido. De acuerdo con el relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, la adolescente comenzó a sentirse mal durante la madrugada del sábado 10 de octubre. Ante su condición, el hombre decidió trasladarla en un vehículo particular para buscar atención médica. Sin embargo, durante el recorrido habría notado que su hija ya no respiraba.

Según su testimonio, creyó que la adolescente había muerto, por lo que no llegó a ingresar a un hospital para ser evaluada y comenzó los preparativos para llevarla de regreso a su vivienda. Familiares y personas cercanas se reunieron en la casa para acompañar a la familia durante el velorio, donde ocurrió algo que nadie esperaba: notaron movimientos de la joven dentro del féretro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un video difundido en redes sociales muestra a varias personas acercándose al ataúd y ayudando a la adolescente a salir, luego de observar cómo abre los ojos y se levanta.