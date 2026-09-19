Padres demandan a clínica de fertilidad al descubrir que su hija es de otro hombre en EE UU

Miami, Estados Unidos.- Los padres de una niña nacida tras un tratamiento de fecundación asistida demandaron a una clínica de fertilidad de Jacksonville (Florida), después de que una prueba de ADN confirmara que el hombre que aportó el esperma no es el padre biológico de la menor, según medios. Natalie y Joshua Strong recurrieron a dos rondas de tratamiento en la clínica Brown Fertility Associates antes del nacimiento de su hija Ava, quien ahora tiene quince meses. La pareja descubrió al día siguiente del parto que algo no coincidía al conocer que la niña tenía sangre B positivo, mientras que ambos padres tienen grupos sanguíneos negativos.

Una posterior prueba de ADN confirmó que Natalie es la madre biológica de Ava, pero Joshua no es su padre biológico. Los Strong demandaron a la clínica y a su médico principal, a quienes acusan de negligencia por haber utilizado el esperma de otro hombre para crear el embrión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La pareja asegura que desconoce quién es el padre biológico de su hija y afirma que la clínica tampoco les ha explicado qué ocurrió con el esperma de Joshua. "¿Qué pasó con su esperma?", preguntó Natalie en un rueda de prensa. La madre señaló que quieren saber si la muestra pudo haber sido utilizada en otro procedimiento y conocer la información genética de su hija por motivos relacionados con su salud.