Ingeniera y reina de belleza: ¿Quién es María López, la nueva Miss Universo Colombia 2026?

La bella risaraldense María Alejandra López Pérez fue coronada como la nueva Miss Universo Colombia 2026. ¿Quién es, a qué se dedica y qué se sabe de ella? Aquí los detalles.
López Pérez toma el lugar de Vanessa Pulgarín. La risaraldense conquistó la corona con más de 13 años de trayectoria en certámenes de belleza.
La nueva Miss Universo Colombia 2026 mide 1,76 metros y, además, habla español, inglés y francés con fluidez.
María Alejandra es una destacada ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde obtuvo una beca para cursar sus estudios.
Desde 2013, la colombiana, de 32 años, ha conquistado los escenarios de los certámenes de belleza. Ese año representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena.
El pasado 10 de octubre, cuando fue coronada, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba".
"Recibo esta corona con el corazón lleno de gratitud, con la responsabilidad de representar a Colombia con mis valores, mi esencia y todo lo que soy", escribió la nueva Miss Universo Colombia.
Varias candidatas se dieron cita el 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, donde se celebró la competencia para elegir a la nueva Miss Universo Colombia. Finalmente, María Alejandra López Pérez se alzó con la corona.
Cabe destacar que, antes de ser coronada, la risaraldense ya había estado muy cerca de alcanzar este título. En 2021 quedó como primera finalista de Miss Universe Colombia y, en 2023, obtuvo el puesto de segunda finalista en Miss Grand International.
María Alejandra ha alcanzado una de sus grandes metas al convertirse en Miss Universe Colombia 2026, uno de los certámenes de belleza más esperados del país. Ahora, la colombiana deberá prepararse para representar a su país en la edición internacional de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico.