¿Quién es Jihan Dimachk? La modelo tanzana que conquistó Miss Grand International 2026

Jihan Mohin Dimachk se convirtió en la nueva Miss Grand International 2026 tras ganar la competencia celebrada en Bangkok, Tailandia. Pero, ¿quién es ellas detrás de esa nueva corona?
La victoria de Dimachk no llegó al inicio de su carrera, sino después de varios años de participación en concursos de belleza.
Su experiencia en las pasarelas comenzó en Tanzania y la llevó a competir en escenarios internacionales, hasta regresar en 2026 con la oportunidad de disputar uno de los títulos más conocidos del circuito de certámenes.
Nacida en una familia de ascendencia tanzana y libanesa, Jihan ha vivido en diferentes países, entre ellos Tanzania, Líbano y Mozambique.
Su relación con los concursos de belleza comenzó durante la adolescencia. La propia modelo contó en su perfil oficial que empezó a trabajar y a incursionar en el modelaje a los 17 años. Desde entonces, desarrolló una trayectoria que combinó su actividad profesional con la participación en competencias nacionales.
Uno de sus primeros resultados destacados llegó en 2014, cuando compitió en Miss Tanzania y obtuvo el puesto de segunda finalista. Aunque no consiguió la corona en aquella ocasión, dos años después regresó a los certámenes y alcanzó una victoria que le permitió dar el salto a una competencia internacional.
En 2016, Dimachk fue elegida Miss Universo Tanzania, título que le abrió las puertas para representar a su país en Miss Universo 2016, celebrado en Filipinas en enero de 2017.
En esa edición no logró clasificar entre las semifinalistas, pero sumó experiencia en un escenario que reúne a candidatas de distintos países.
Después de casi una década desde aquella participación, la modelo volvió a competir por un título nacional en 2026. El 8 de agosto fue coronada Miss Grand Tanzania, tras representar a la región de Mwanza.
La nueva oportunidad le permitió regresar al escenario internacional con una preparación acumulada durante años. En esta ocasión, su objetivo fue representar a Tanzania en Miss Grand International 2026.
La noche de la final, celebrada en Bangkok, Dimachk se impuso en una competencia que reunió a alrededor de 80 aspirantes. La representante de Ecuador, Shyare Andrade, terminó como primera finalista, y Dimachk resultó ganadora.
Su triunfo representa un acontecimiento para Tanzania y el continente africano, pues ninguna representante africana había obtenido anteriormente esta corona internacional.