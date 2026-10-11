Real España derrota a Estrella Roja en Danlí en estreno del español Juan Ignacio Martínez

Danlí, Honduras.- El Real España no necesitó mucho para llevarse los tres puntos de oro de la casa del Estrella Roja al vencerlo 1-0 en la cancha del estadio Marcelo Tinoco por la novena jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Con este nuevo gane, los auringros se vuelven a adueñar del liderato de la tabla y el cual significó el estreno del español Juan Ignacio Martínez en el banquillo se los sampedranos.

El encuentro comenzó bajo una fuerte lluvia, con un clima agradable de 23 grados centígrados en la ciudad de las colinas. Sin embargo, las condiciones del tiempo no impidieron que el conjunto aurinegro encontrara rápidamente el camino hacia la victoria.

Apenas al minuto 12, Jeffrey Ramos apareció para marcar el único gol del encuentro de cabeza. El tanto llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Jhow Benavídez, quien envió el balón al área para que Ramos concretara luego de pasar por Devron y Pereira que saltaron pero no llegaron.