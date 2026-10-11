Real España derrota a Estrella Roja en Danlí en estreno del español Juan Ignacio Martínez

Danlí, Honduras.- El Real España no necesitó mucho para llevarse los tres puntos de oro de la casa del Estrella Roja al vencerlo 1-0 en la cancha del estadio Marcelo Tinoco por la novena jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Con este nuevo gane, los auringros se vuelven a adueñar del liderato de la tabla y el cual significó el estreno del español Juan Ignacio Martínez en el banquillo se los sampedranos.
El encuentro comenzó bajo una fuerte lluvia, con un clima agradable de 23 grados centígrados en la ciudad de las colinas. Sin embargo, las condiciones del tiempo no impidieron que el conjunto aurinegro encontrara rápidamente el camino hacia la victoria.
Apenas al minuto 12, Jeffrey Ramos apareció para marcar el único gol del encuentro de cabeza. El tanto llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Jhow Benavídez, quien envió el balón al área para que Ramos concretara luego de pasar por Devron y Pereira que saltaron pero no llegaron.
El triunfo tuvo un significado especial para la Máquina, que comenzó una nueva etapa bajo el mando de Juan Ignacio Martínez, técnico español que asumió el cargo tras la salida de Jeaustin Campos y el interinato de Mauro Reyes.
La polémica del partido llegó al minuto 86' cuando Nelson Salgado amonesta a Nixon Cruz, de parte del Estrella Roja pidieron revisar la jugada en el FVS VAR por una posible expulsión, pero el árbitro no cambió su decisión.
Con esta victoria, Real España llegó a 21 puntos y desplazó al Olimpia al segundo lugar, donde los albos se mantienen con 20 unidades tras el sufrido gane ante Génesis.
La lucha por la cima del campeonato se aprieta y tendrá un capítulo especial en la próxima jornada, cuando ambos equipos se enfrenten en uno de los partidos más esperados del fútbol hondureño.
Por su parte, Estrella Roja se quedó con nueve puntos y ocupa la séptima posición de la tabla. El conjunto de Danlí tendrá que pasar página rápidamente para intentar recuperarse en su siguiente compromiso que será ante Génesis.
Ficha técnica:
Estrella Roja: 28. José García, 2. Leonardo Juárez, 4. Selvin Licona, 15. Joseph Padilla, 7. Perro Negro (Maikel García 46'), 8. Jared Velásquez (Nahuel Luna 46'), 10. Dago Durón, 20. Pedro González (Raúl Benítez 73'), 23. Edilson Gómez, 30. Cristian Cálix y 19. José Gutiérrez (Frelys López 46').
Amonestados: Esteban Duarte 24', Dagoberto Durón 80'
Real España: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 2. Jeffrey Ramos, 25. Marcelo Pereira, 5. Franklin Flores, 6. Devron García, 36. Roberto Osorto ( Daniel Aparicio 79'), 8. Anthony García (Darixon Vuelto 36'), 10. Jhow Benavídez (Nixon Cruz 79'), 54. Mike Arana (Marco Aceituno 64') y 11. Eddie Hernández (David Sayago 64')
Amonestados: Marcelo Pereira 2', Roberto Osorto 56', Nixon Cruz 86
Árbitro: Nelson Salgado
Estadio: Marcelo Tinoco
Motivo: Jornada 9 Torneo Apertura