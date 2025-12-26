Riña mortal en Copán: dos hombres fallecen tras violento enfrentamiento

Copán, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la noche del jueves -25 de diciembre- tras protagonizar un brutal enfrentamiento en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán.
De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas se encontraban en estado de ebriedad cuando iniciaron una acalorada discusión que rápidamente escaló a los golpes.
El altercado dejó a los dos hombres con heridas de gravedad. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlos y trasladarlos a un centro asistencial con la intención de salvarles la vida.
Sin embargo, ninguno logró sobrevivir. Uno de ellos falleció mientras era trasladado al centro médico, mientras que el segundo murió minutos después de haber ingresado.
Las víctimas fueron identificadas como Robin Guerra, originario de la comunidad de Queseras, y Manuel Guerra, residente de la aldea Lacentillal, ambos del municipio de Santa Rita.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el enfrentamiento. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso.
Los cuerpos de los fallecidos serán entregados a sus familiares para que puedan darles cristiana sepultura.