Riña mortal en Copán: dos hombres fallecen tras violento enfrentamiento

Copán, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la noche del jueves -25 de diciembre- tras protagonizar un brutal enfrentamiento en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán.

De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas se encontraban en estado de ebriedad cuando iniciaron una acalorada discusión que rápidamente escaló a los golpes.

El altercado dejó a los dos hombres con heridas de gravedad. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlos y trasladarlos a un centro asistencial con la intención de salvarles la vida.