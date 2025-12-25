Un joven muerto y otro herido en ataque armado en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- Un ataque armado ocurrido en la comunidad de Guaymitas, municipio de El Progreso, Yoro, dejó como saldo un joven muerto y otra persona herida, según informes preliminares.

La víctima mortal fue identificada como Daniel Pineda, quien perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia San José, situada en la zona norte de la referida comunidad.

En el mismo hecho, un acompañante resultó herido, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de la ciudad de El Progreso, donde permaneció bajo atención médica. Su identidad no ha sido confirmada.

Con este crimen, suman dos jóvenes asesinados en menos de 24 horas en esta ciudad ribereña. Un caso anterior se registró la noche del lunes en la colonia Esperanza de Jesús, donde Axel Echeverría, de 17 años, fue finalizado por sujetos desconocidos.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han informado sobre capturas ni han establecido el posible móvil de ambos ataques, mientras continúan las investigaciones para esclarecer estos hechos violentos que mantienen en alerta a la población.