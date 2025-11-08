Hombre hirió a machetazos a su hijastro en San Pedro Sula; estaban en estado de ebriedad

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre de 64 años fue detenido por la Policía Nacional (PN) luego de herir con un machete a su hijastro durante una discusión bajo los efectos del alcohol.
El violento hecho ocurrió la noche del jueves 6 de noviembre en la colonia Brisas del Merendón, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Según el informe preliminar, tanto el agresor como la víctima se encontraban en estado de ebriedad cuando iniciaron una acalorada discusión.
El conflicto escaló rápidamente hasta que, en un ataque de ira, el padrastro tomó un machete y atacó a su hijastro en repetidas ocasiones.
Vecinos del sector escucharon los gritos y alertaron a las autoridades sobre la violenta escena que se desarrollaba en la vivienda.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y lograron detener al agresor, evitando que continuara el ataque.
El hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP) para que se siga el proceso judicial correspondiente por el delito de lesiones graves.
La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue trasladada de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanece bajo observación médica.