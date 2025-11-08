Hombre hirió a machetazos a su hijastro en San Pedro Sula; estaban en estado de ebriedad

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre de 64 años fue detenido por la Policía Nacional (PN) luego de herir con un machete a su hijastro durante una discusión bajo los efectos del alcohol.

El violento hecho ocurrió la noche del jueves 6 de noviembre en la colonia Brisas del Merendón, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Según el informe preliminar, tanto el agresor como la víctima se encontraban en estado de ebriedad cuando iniciaron una acalorada discusión.