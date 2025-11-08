Mujer muere tras ser embestida por un vehículo en el desvío El Conejo, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una mujer perdió la vida de forma trágica la noche del viernes -7 de noviembre-, luego de ser embestida por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera a la altura del kilómetro 67, en el desvío de El Conejo, departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como Doris Orbelinda Andrés, de 38 años de edad, originaria del municipio de Guajiquiro, La Paz.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la mujer intentaba cruzar al otro extremo de la carretera cuando no se percató del vehículo que se aproximaba a alta velocidad, siendo impactada de manera violenta.

Tras lo ocurrido, el conductor del vehículo se dio a la fuga, dejando el cuerpo de la fémina tendido en el suelo.