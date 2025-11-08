  1. Inicio
Mujer muere tras ser embestida por un vehículo en el desvío El Conejo, Comayagua

La mujer fue embestida mientras intentaba cruzar la carretera. El conductor del vehículo huyó del lugar, dejando el cuerpo sin vida en el suelo

  • 08 de noviembre de 2025 a las 07:55
Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del suceso y establecer responsabilidades.

 Foto: Redes sociales

Comayagua, Honduras.- Una mujer perdió la vida de forma trágica la noche del viernes -7 de noviembre-, luego de ser embestida por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera a la altura del kilómetro 67, en el desvío de El Conejo, departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como Doris Orbelinda Andrés, de 38 años de edad, originaria del municipio de Guajiquiro, La Paz.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la mujer intentaba cruzar al otro extremo de la carretera cuando no se percató del vehículo que se aproximaba a alta velocidad, siendo impactada de manera violenta.

Tras lo ocurrido, el conductor del vehículo se dio a la fuga, dejando el cuerpo de la fémina tendido en el suelo.

Personas que transitaban por el sector alertaron de inmediato a las autoridades policiales, sin embargo, al llegar a la escena confirmaron que la fémina ya no presentaba signos vitales.

Equipos de Medicina Forense llegaron a realizar el levantamiento del cuerpo y lo trasladaban a la morgue de Comayagua para los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la información del conductor, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del suceso y establecer responsabilidades.

Familiares de Doris Orbelinda lamentaron profundamente su muerte y exigieron justicia.

